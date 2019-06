Galperín, polémico: "Cinco empleos son cinco problemas y 100 empleos son 100 problemas"

En dos audios filtrados, el CEO de Mercado Libre se refiere a la realidad laboral del país y a la política. Críticas en las redes sociales

Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, quedó este viernes en el ojo de la tormenta -al menos, en las redes sociales- luego de filtrarse dos audios en los que se refiere en términos polémicos al empleo en Argentina.

El empresario, de fuertes lazos con el oficialismo, aseguró en una charla brindada en una startup de la que es accionista, que "el problema en Argentina es el marco laboral, que hace que generar empleo sea muy difícil".

Al respecto, Galperín argumentó que "cinco empleos son cinco problemas y 100 empleos son 100 problemas en Argentina". Las declaraciones fueron difundidas por el programa radial Pasaron Cosas y rápidamente comenzaron a circular por la web.

Te puede interesar Uber repartirá pedidos de McDonalds con drones y replantea su presencia en Argentina tras fallo judicial

Las críticas del ejecutivo no terminaron allí; también declaró: "El sistema que a mi me gusta, que es la democracia capitalista, está bastante cuestionado, no anda bien. En Estados Unidos anda ‘recontra’ bien, pero se ha puesto bastante autoritario, y puede ser que sea necesario".

En ese sentido, Galperín agregó que "el mundo del consenso no funciona cuando sos una democracia y cada dos años tenés que rendir examen y negociar para encontrar consensos, contra sistemas más autoritarios que no tienen que rendir examen".

Las declaraciones se dieron el día después de que el empresario inaugurará las nuevas oficinas de Mercado Libre en la zona norte de la Capital Federal, acompañado de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La empresa evitó referirse a los audios filtrados. Mientras tanto, la polémica crece.