Se viene la pick up eléctrica de Tesla y aseguran que será más rápida que un Porsche 911

Elon Musk, CEO de la compañía, dio detalles sobre los nuevos lanzamientos de la marca y se refirió al utilitario liviano que estará listo en pocos meses

Durante la junta de accionistas celebrada por miembros de Tesla, Elon Musk, CEO de la empresa, dio detalles sobre los próximos eléctricos que presentará la californiana, entre los cuales sobresale la esperada pick up.



El directivo la describió como un vehículo con "gran capacidad de remolque, tan veloz, sino más, que un Porsche 911, una espectacular estética estilo ciberpunk, mucha tecnología y un precio de partida de unos 49.000 dólares". Así es la carta de presentación del modelo.



En realidad, lo confirmado por Musk durante el encuentro anual con los accionistas de Tesla no difiere de lo que adelantó en el podcast especializado en Tesla 'Ride the Lightning'. El mismo donde aseveró que la autonomía del Tesla Model Y sería un 10% menor respecto a la del Model 3.



Musk aseguró ante los accionistas que su pick-up es uno de los vehículos más espectaculares que jamás haya visto, asegurando además que su estética estará lejos de ser convencional. "Su diseño va a ser como de ciencia ficción, eso significa que no va a ser para todos", agregó.

Hay que recordar que, hace poco menos de un año, Musk ya comenzó a dar algunas pistas de esta camioneta eléctrica prometiendo que tendría un "par loco", motor dual (como es lógico será tracción total), una suspensión adaptativa capaz de ajustarse automáticamente a diferentes cargas y que estaría preparada para enchufar maquinaria pesada de hasta de 240V sin la necesidad de hacer uso de un generador adicional.



El objetivo de Tesla para con su camioneta es conseguir que sea mejor que un coche deportivo como el Porche 911, una aseveración que ha vuelto a confirmar delante de sus accionistas.

Esto se traduce en que podría superar los 300 km/h (el actual 911 Carrera S cifra su velocidad máxima en 308 km/h) y que, tendría una brutal aceleración.



Musk también ha destacado la gran capacidad de carga que tendrá la camioneta de Tesla. Cuando uno de los accionistas le preguntó si será capaz de tirar de un remolque lleno de caballos, el máximo responsable de la firma californiana dijo que "si el Ford F-150 puede remolcarlo, la pick-up de Tesla también podrá hacerlo". La cifra ya mencionada es de unos 136.000 kilos.

Elon Musk también ha aprovechado la reunión con sus accionistas para ensalzar las virtudes tecnológicas de esta pick-up, que contará con todo un arsenal de avanzados sistemas, virtudes que, en principio, chocan con otras de las afirmaciones que hizo en Ride the Lighting en relación al precio de esta pick-up eléctrica: "Tiene que ser asequible", comentó en el podcast, prometiendo que su precio será de "49.000 dólares o menos".

A lo que no hizo referencia el CEO es a la potencia de la pick up, así como de la capacidad de la batería o de su autonomía. Solo dijo que sus baterías le conferirían una autonomía de entre 483 kilómetros y 644 kilómetros, además de que en declaraciones previas dejó caer que dispondría de una batería de 125 kWh.



De ser cierto, sería la batería con mayor capacidad jamás ofrecida en un modelo Tesla: actualmente este título lo tiene la de 100 kWh que equipan las variantes Performance del Model S y el Model X.