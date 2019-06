Mercado Libre: más de 90.000 personas viven de los ingresos que generan con la plataforma

Los emprendedores que usan la plataforma cuentan también con las unidades de distribución (Mercado Envíos) y transaccionales (Mercado Pago)

El presidente de la compañía Mercado Libre, Marcos Galperín, aseguró hoy que "unas 90.000 personas viven de los ingresos que generan por la venta de bienes y servicios" a través de esa plataforma de comercio electrónico.



Galperín, en el acto de inauguración oficial de las oficinas de la empresa en el Polo Dot, al que asistió el presidente Mauricio Macri, sostuvo que "desde la venta de artesanías hasta la de servicios profesionales, una variedad de actividades encontraron en la plataforma convertirse en un negocio que permite vivir".



Además de la visibilización que otorga Mercado Libre, los emprendedores que usan la plataforma cuentan también con las unidades de distribución (Mercado Envíos) y transaccionales (Mercado Pago).



Para estos casos, Mercado Libre actúa como agente de percepción impositiva y aplica la alícuota, por ejemplo del 4% en la ciudad de Buenos Aires, cuando un usuario no inscripto en el régimen de Ingresos Brutos realiza más de 10 ventas en el mes, que sumadas superen los $10.000, según el portal de Vendedores de la plataforma.



De manera directa, la empresa emplea 3.700 personas en Argentina y prevé incorporar en lo que resta del año 600 ingenieros de software, indicaron hoy los voceros de la empresa.



En la región, los empleados directos de la compañía llegan a 8.100; de ellos 3.700 están en la Argentina distribuidos en las dos sedes en la ciudad, Parque Patricios y Saavedra; en el Gran Buenos Aires, una en el complejo Río en Vicente López y otra en el Mercado Central; y las de Córdoba, Santa Fe, Paraná, Mendoza y San Luis.



En total la compañía invirtió entre enero del 2018 y mayo pasado $6.958 millones en logística y marketing, precisó el responsable de marketing del grupo (CMO), Sean Summers.



En línea con la disertación de Galperín, Summers remarcó la importancia de las políticas activas como la ley de promoción de software y la ley de economía del conocimiento, que entra en vigencia el año que viene.



El año pasado, indicó también Summers, Mercado Libre pagó $3.600 millones en impuestos, y la proyección para este año, es por US$ 20 millones, incluyendo las retenciones a la exportación de servicios.



"El año pasado Mercado Libre no ganó nada" dijo el vicepresidente de Mercado Pago, Osvaldo Giménez, para remarcar que los créditos otorgados por la empresa a pymes e individuos "son plata de la empresa".



En créditos, en el año fiscal que terminó en marzo pasado, el grupo adjudicó préstamos por 427 millones de dólares.



El 50% de la operación de fintech del grupo corresponde al mercado brasileño, precisó Giménez.



Además, hoy, se realizó el primer pago de la prueba piloto para "más de 200" beneficiarios de Anses que aceptaron cobrar estos ingresos en su cuenta de Mercado Pago.



"Por ahora, solo puedo indicar que muchos de los beneficiarios de Anses que participan de la prueba piloto, ya eran usuarios de Mercado Libre", indicó Gimenez.