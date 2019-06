BeyondMeat, el fabricante de carne vegetal, rompe récords en Wall Street

La empresa que elabora sustitutos cárnicos registró un incremento de 26,5% en el Nasdaq luego de haber informado a sus inversores que triplicó sus ingresos

La compañía fabricante de sustitutivos vegetales para la carne Beyond Meat ha registrado un incremento del 26,5% en el mercado electrónico Nasdaq, hasta 125,63 dólares, después de haber informado el jueves a sus inversores de que había triplicado sus ingresos.



De esta forma, la firma alcanza un nuevo récord en la cotización de sus acciones, que fueron colocadas en la oferta pública de venta (OPV) a un precio de 25 'billetes verdes'.



El beneficio neto del fabricante de hamburguesas vegetales se situó en los 6,6 millones de dólares (5,8 millones de euros) entre enero y marzo, un 12% más que en el primer trimestre del ejercicio anterior. No obstante, la facturación se multiplicó por más de tres, hasta situarse en 40,2 millones de dólares (35,5 millones de euros).



"Estamos encantados con la salida a Bolsa exitosa en mayo y los sólidos resultados financieros del primer trimestre, lo que creemos que demuestra el interés de los consumidores 'mainstream' por productos cárnicos basados en plantas", aseguró el presidente y consejero delegado de Beyond Meat, Ethan Brown.



De cara al conjunto del año, la firma estima que alcanzará unos ingresos netos en torno a los 210 millones de dólares (185,5 millones de euros) y que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzará el punto de equilibrio.