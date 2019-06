Uber no se rinde: ahora ofrece viajes al aeropuerto en helicóptero

El servicio se llamará Uber Copter, se estrena en julio y ofrece viajes al centro de New York y el aeropuerto JFK en solo 8 minutos por 225 dólares

Para los que no quieren quedarse atrapados en un embotellamiento con el riesgo de perderse un vuelo, Uber ofrece un nuevo servicio que comenzará a funcionar en julio llamado Uber Copter en New York. Con un costo que ronda entre 200 y 225 dólares por pasajero uno puede viajar en solo 8 minutos del centro de NY al aeropuerto JFK, algo que sin tráfico lleva una hora y dos con atascos.

El costo del servicio incluye transporte privado desde la ubicación del cliente a la zona de despegue en Lower Manhattan y de la zona de aterrizaje en JFK en la terminal 8 hasta la terminal del cliente. El vuelo puede ser compartido con hasta 5 pasajeros, algo que no afecta al costo medio por persona.

El plan de Uber es estrenar este servicio en más ciudades, siendo NY la prueba de fuego para ver si funciona y hay demanda. Los viajes se podrán reservar con hasta 5 días de antelación desde la app, aunque los clientes Platinum y Diamond tendrán prioridad. Por el momento solo se ofrecerá el servicio en horarios pico de lunes a viernes y planean tener un precio dinámico según la demanda.

Las aeronaves son de la compañía HeliFlite, con dos pilotos cada uno. Los pasajeros podrán llevar dos maletas, una de mano y otra que no puede superar los 18 kilos. El servicio apuntado a altos directivos y gente con recursos es una estrategia muy lógica en la búsqueda de Uber de diversificar el servicio tradicional de coches de alquiler con conductor y estar en todos lados antes que nadie.