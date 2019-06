Expertos usan big data para detectar nuevos patrones de consumo de drogas

Enfocando en las drogas sintéticas y en preparados alucinógenos, los expertos comparten experiencias para poder organizar planes de prevención

Tras la reaparición de enteógenos (sustancias vegetales o preparados con propiedades psicotrópicas),drogas sintéticas y muertes que se relacionan con estimulantes líquidos, los investigadores del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) se preocupan para controlar y diseñar sistemas preventivos más eficaces. Estos sistemas se basan cada vez más en estudios de big data e incluso análisis de restos orgánicos en baños químicos usados en fiestas electrónicas.

María Verónica Brasesco, directora del Observatorio, afirmó en una cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Buenos Aires el mes pasado que el abuso de sustancias tóxicas en nuestro país "es cada vez más complejo". A la vez afirmó que se registra una creciente "tolerancia social del consumo" de estupefacientes acompañada de un "aumento de los cuadros clínicos agudos".

Los investigadores argentinos destacaron la efectividad de un método que surgió en Uruguay, a partir de muestras recogidas en baños químicos de las fiestas electrónicas. Gracias a esto detectaron cannabinoides sintéticos desconocidos para los especialistas que ya circulaban entre la población.

Desde la Sedronar confirmaron la formación de un equipo de especialistas en big data para cruzar bases de datos estatales y analizar tendencias estructurales en consumo de drogas. A partir del desarrollo de cartografías participativas y mapas de consumo de drogas se busca detectar cuáles son las personas con mayor vulnerabilidad para prestar más atención.

Con respecto a las nuevas técnicas que permiten detectar drogas sintéticas, la directora del OAD dijo: "Neciamente decíamos que muchas nuevas sustancias psicoactivas no se consumían en la Argentina. Pero comenzamos a realizar análisis de los foros digitales abiertos de usuarios de drogas y fue muy interesante, porque descubrimos una cantidad de sustancias que estaban siendo consumidas y sobre las cuales nosotros no teníamos datos".

Por estas razones la Sedronar realiza en la actualidad diversas investigaciones para evaluar indicadores sociosanitarios y generación de sistemas de alerta temprana para nuevas drogas psicoactivas.