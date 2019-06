El presidente de Toyota revela sus 7 consejos principales de liderazgo

Akio Toyoda sugiere que los líderes exitosos son buenas personas que inspiran a otros a través de su excelente conducta para ser mejores

El 18 de mayo el presidente de la gigante automotriz Toyota, pronunció un discurso a los 636 recientes titulados de maestría de Babson College, los cuales están allí en su mayoría para dirigir las empresas de sus familias. Akio Toyoda obtuvo allí en 1982 su MBA y su hijo se graduó en 2014.

El ejecutivo contó que su bisabuelo "inventó el telar automático, y su abuelo Kiichiro llevó a Toyota de una empresa textil a una compañía automotriz en su segunda generación". Luego de esto se enfocó en dar 7 consejos en como ser una mejor persona que inspire a otros a ser mejores.

1. Encuentra tu propia "donut"

Toyoda contó que cuando estudiaba en Estados Unidos, las donas fueron un descubrimiento sorprendente. A partir de eso aconseja que si se desea guiar bien a otras personas, debería alegrarse con sus actividades. La alegría desata la creatividad y desbloquea la energía de las personas de manera mucho más efectiva que el miedo.

2. No lo arruines

Como líder, tenés la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Pero existe el peligro, especialmente si sos descendiente de un fundador de una empresa, de tener sentimientos encontrados sobre tu posición de liderazgo.

Toyoda sugiere que deberías estar completamente comprometido a liderar a otros. Si tenés demasiados conflictos internos con esta cuestión, salí de ahí.

3. No lo des por sentado

Toyoda afirma que los estudiante de empresas familiares no aprovechan la oportunidad de aprendizaje que les da la vida luego de la graduación. A juzgar por su carrera, el ejecutivo llegó a su puesto a través de logros que demostraron que tenía el valor para liderar la organización, no por dar por sentado el liderazgo.

4. Intentá cosas nuevas, incluso si sos viejo

Las grandes empresas saben que el futuro está en lo nuevo. Contando la historia de Toyota, el presidente dijo "¿Cómo corres el riesgo de fabricar telas un día y coches al siguiente? Incluso no puedo predecir qué tipo de automóvil conduciremos dentro de 20 años, pero mi tiempo en Babson me enseñó a abrazar el cambio en lugar de huir de él, e insto a todos a que hagan lo mismo".

5. Hacé lo correcto, porque si lo hacés, el dinero seguirá fluyendo

Las automotrices fabrican productos del que dependen las vidas de las personas. Toyota fue una de las fabricantes que usaron bolsas de aire Takata, que según USA Today, mataron a 23 personas en todo el mundo por explotar en el despliegue.

En enero de 2019, Toyota anunció una retirada 1,7 millones de vehículos norteamericanos que contenían dichos airbags. "Esto era lo que había que hacer. Y espero que la decisión reduzca el daño a los consumidores de Toyota y limite el daño a su reputación." dijo Toyoda.

6. Decidí lo que representás

Los líderes deben mejorar la vida de los empleados, clientes y comunidades al alentar a los empleados a incorporar los siete valores específicos mientras trabajan.

7. No te preocupes por ser cool, sé cálido

Toyoda sugiere que ser cool se trata de sentirse mejor, mientras que ser afectuoso es escuchar a otras personas y mejorar sus vidas. Ser cálido es esencial para ser un líder eficaz.