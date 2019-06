VW presentó el Digital Dealer Experience en nuestro país: un sistema virtual para la venta de 0 KM

"Los que no se adapten van a desaparecer", sentenció Pablo Di Si, presidente y CEO de VW Latinoamérica, sobre las nuevas formas de llegar a los clientes

Pablo Di Si, presidente y CEO de VW Latinoamérica, durante la presentación del Digital Dealer Experience en la Argentina, el nuevo sistema de ventas basado en realidad virtual, también comentó que "Vamos a un estilo Amazon de concesionarios. No vamos a disminuir nuestra red de distribuidores. La vamos a aumentar, con más puntos de venta y capitalistas más chicos".

El nuevo sistema fue presentado en el concesionario LNG Olivieri, de Ciudadela, el primero que lo implementó en la Argentina.

El objetivo de la marca es que, de acá a un año, los 60 concesionarios de la marca en todo el país ya cuenten con este sistema.



El sistema consiste en una pantalla táctil de 55 o 75 pulgadas, un par de anteojos de El sistema consiste en una pantalla táctil de 55 o 75 pulgadas, un par de anteojos de realidad virtual , el software DDX y una tablet para que el vendedor acompañe al cliente en la experiencia. El software fue desarrollado en América Latina y el hardware corrió por cuenta de Samsung. La inversión mínima para contar con el sistema completo es de 10 mil dólares.

Al ingresar al showroom de realidad virtual, el cliente puede:

* Seleccionar un modelo por nombre o pedirle al software que le proponga diferentes alternativas según sus prioridades en términos de: diseño, performance, confort, tecnología y presupuesto.

* El sistema de realidad virtual permite ver el auto por fuera o por dentro, combinando colores, comparando niveles de equipamiento y seleccionando opcionales.

* El auto configurado al cliente se carga en la base de pedidos de la marca para brindar una fecha de entrega del vehículo.

* El cliente coordina con el vendedor el precio y las condiciones de pago. En una segunda etapa, que ya se implementó en Brasil, se ofrecerán opciones de financiación.



El sistema DDX, que se está implementando en Latinoamérica como prueba piloto –incluso antes que en Alemania-, sumará en julio un software de El sistema DDX, que se está implementando en Latinoamérica como prueba piloto –incluso antes que en Alemania-, sumará en julio un software de inteligencia artificial , que usará las preferencias del público para desarrollar futuros modelos de la marca.

"Vamos a un estilo Amazon de pequeños Pop-Up Stores, con un gran centro de distribución. Nuestra red de concesionarios del futuro tendrá más puntos de venta y permitirá el ingreso de capitalistas más chicos, porque sólo se necesita un showroom de 90 metros cuadrados para operar", explicó Di Si.

La idea de VW es utilizar también una versión portátil: "Los vendedores que se animen podrán llevarlo también a la casa de sus clientes. Vender más autos o no vender ya no dependerá del flujo del público dentro del local", explicó Di Si.

El sistema DDX ya funciona en 100 concesionarios de Brasil y suma un total de 150 en América Latina. "Aquellos que lo adopten más rápido van a sobrevivir y aquellos que no van a desaparecer", aseguró Di Si de manera tajante. "Desde mi computadora en Brasil tengo información en tiempo real de cómo se está implementando el sistema y las diferencias en ventas que están logrando quienes ya lo adoptaron son importantes. Están creciendo en participación de mercado, incluso en un momento donde la economía no ayuda", explicó.

El objetivo de estos concesionarios virtuales será reducir el stock de vehículos exhibidos en los showrooms. Di Si añadió que "no planeamos eliminar a los concesionarios. Vamos a trabajar siempre con los concesionarios. De hecho, vamos a necesitar más concesionarios. Pero vamos a trabajar de una manera más eficiente que nunca. Los que no se adapten van a desaparecer, pero no porque nosotros los vayamos a eliminar. Van a perder ventas, simplemente", indicó Autoblog.