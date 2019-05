Como el ave Fénix: Bitcoin sigue su ascenso imparable y registra el mejor valor de 2019

El Bitcoin parece haber resurgido, ya que este domingo alcanzó un nuevo máximo para 2019, con un valor de u$s8.933, su máximo desde mayo de 2018

El Bitcoin parece haber resurgido de las cenizas, ya que este domingo alcanzó un nuevo máximo para 2019, con un valor de u$s8.933, su máximo desde mayo de 2018.

De acuerdo a cifras difundidas por TradingView.com, el máximo en el precio de BTC se registró a las 9:00 pm (UTC-4), para luego retroceder hasta los u$s 8.750.

Este valor máximo representó un aumento de 11,4% respecto a la cotización de u$s 8.012 que Bitcoin tenía antes del domingo, que llevó a la criptomoneda a aumentar su valor de capitalización de u$s 142 mil millones a u$s 157 mil millones.

El mercado en su totalidad alcanzó también su máximo de este año, u$s 272 mil millones, lo que equivale a una dominancia de BTC en el criptomercado de 57,7%.

Luego de su mínimo de u$s 3.265, ocurrido el 15 de diciembre de 2018, se registró una importante recuperación del precio, de más de 170% en menos de 6 meses.

La evolución del mercado en su totalidad es bastante similar a la de BTC en el último año, con una recuperación de los u$s 104 mil millones de mediados de diciembre de 2018 a u$s 268,3 en la actualidad, lo que representa un auge de 158%.