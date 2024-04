OKX, una de las principales plataformas de exchanges de criptomonedas a nivel mundial, anunció una colaboración con el Manchester City llamada "Unseen City Shirts", mediante la cual se lanzarán camisetas de fútbol conmemorativas acuñadas como tokens no fungibles (NFT).

Este proyecto ofrece a los aficionados del equipo dirigido por Pep Guardiola y actual campeón de la Premier League la oportunidad de contar con coleccionables exclusivos y ganar grandes premios.

Alianza entre OKX y el Manchester City FC

Estos NFT se pueden crear desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación de OKX, desde el 22 hasta el 25 de abril.

El coleccionable digital, creado por el artista Christian Jeffery y titulado "The Roses and the Bees", rinde homenaje a la ciudad de Manchester incorporando símbolos icónicos como la Rosa de Lancashire y la Abeja Obrera de Manchester. Ambos son emblemas que forman parte del patrimonio de la ciudad.

Por su parte, a cada NFT se le asigna aleatoriamente un nivel de rareza: Clásico, Raro o Ultra Raro, que permitirán accceder a los aficionados a premios exclusivos.

Estos beneficios incluyen desde versiones físicas limitadas de la camiseta, entradas de cortesía para partidos del Manchester City y experiencias únicas de jugar en el campo.

OKX y el Manchester City FC se unen para acuñar NFT conmemorativos

Haider Rafique, drector de Marketing de OKX, demostró su entusiasmo por involucrar a la base global de aficionados del Manchester City a través de la campaña y destacó el potencial de la tecnología Web3 para mejorar las experiencias de los aficionados.

NFT del Manchester City: la estrategia de marketing

Nuria Tarré, Directora de Marketing y Experiencia del Aficionado del Manchester City, resaltó el enfoque estratégico del club para atraer a un público conocedor de la tecnología. Esto a la vez que llega a adoptar la propiedad digital a través de iniciativas como el lanzamiento de NFT.

Tarré se refirió además a la importancia de la propiedad digital en la era Web3 e indicó que revolucionó el proceso de propiedad. Además, compartió el compromiso del Manchester City de explorar las posibilidades de la tecnología Web 3.0 a través de colaboraciones como la de OKX y otras vías.

El plan estrategico trazado por Rafique busca que OKX pueda convertirse en "la primera marca de estilo de vida cripto".