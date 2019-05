Así es "Vamos", la nueva campaña de Uber en Argentina

Con esta campaña muestra la enorme adopción que ha tenido en el país, y lo hace cuando acaba de ser ratificada su legalidad en la ciudad de Buenos Aires

Desde que llegó a la Argentina en abril de 2016, Uber ha marcado una tendencia en el sistema de transporte del país. Se puede estar a favor del servicio o en la vereda de enfrente, pero nadie puede dejar de reconocer su magnitud.

Ni siquiera la Cámara de Apelaciones, que acaba de dar un fallo favorable para la app y ratificó su legalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto sucedió luego de que revocara las condenas contra la empresa por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización" y de que la AFIP la acusara de evadir impuestos por $358 millones.

En este contexto en el que ahora la plataforma no está violando el Código Contravencional de la ciudad según la Cámara, Uber lanzó una campaña de alcance nacional en televisión y redes sociales que tiene como concepto "Para vos. Para todos".

Está desarrollada y producida por el equipo regional de la empresa, y cuenta con un spot publicitario que será difundido tanto en televisión abierta como en cable, y también en las redes sociales.

En el video, se puede ver una amplia variedad de usuarios de la plataforma, y en más de una oportunidad con la bandera de Argentina y el escudo que utiliza la Selección Nacional (recordemos que Uber es sponsor de la selección). Con esto, busca inspirar que más personas se sumen a esta aplicación, y más ahora que es legal en la ciudad de Buenos Aires.

"Hoy en Argentina más de un millón de personas eligen Uber cada mes. La nueva campaña celebra la enorme adopción que ha tenido Uber en el país y la elección de cada vez más personas", señaló Felipe Fernández Aramburu, responsable de desarrollo de negocios para Argentina.

"La campaña 'Vamos' es una invitación a que más gente conozca sobre la movilidad compartida a través de las miles de experiencias que hoy protagonizan usuarios y socios conductores", agregó el directivo.