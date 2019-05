Este país latinoamericano invertirá 9.000 millones de dólares para convertirse en un referente de innovación

Se estima que en total el plan costará US$ 9.100 millones, lo que contempla lo que ya están desembolsando anualmente las empresas

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile quiere que su país se convierta en uno de los referentes principales en materia de innovación. Con una inversión (pública y privada) de 9.100 millones de dólares, la nación trasandina se apalancará en la implementación de fibra óptica y redes 5G.

"Hay que fomentar que el ecosistema completo esté funcionando para tener impacto en los sectores productivos. Cuando me junté en China con empresas que están operando con 5G, como China Unicom y Korea Telecom, la preocupación de ellos era cómo impactar con esta tecnología en sectores industriales y no cómo vender teléfonos más modernos a usuarios que manejan 4G, eso no es crear valor", explicó la subsecretaria Pamela Gidi, en el el seminario "La revolución 5G, Impulsando la transformación de la industria"

Además del renombrado despliegue de la tecnología 5G, será necesario reforzar la cobertura de la fibra óptica más allá de lo que se está haciendo.

Por eso, Gidi ha desplegado una agenda para reunirse con diversos operadores internacionales de tecnología y con reguladores, lo que ayudará a introducir "buenas prácticas" al sector.

Además trabajarán en conjunto con el Ministerio de Energía, Obras Públicas y Bienes Nacionales, y se comenzaron conversaciones con empresas eléctricas para avanzar en la instalación de antenas.

Según cifras internas de la Subtel, hasta la fecha hay un 50% de avance de esta iniciativa de transformación digital, la cual se sostiene en tres pilares fundamentales: fibra óptica -terrestre y submarina- de interconexión internacional, desarrollo de fibra óptica nacional y la licitación de 5G la cual está programada para los primeros meses de 2020.

Se estima que en total el plan costará US$ 9.100 millones, lo que contempla lo que ya están desembolsando anualmente las empresas -en torno a US$ 1.500 millones anuales-, además de la inversión en red de fibra óptica que alcanza los US$ 3.100 millones.