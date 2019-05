Argentina: ¿cuántas personas usan Uber todos los meses?

A pesar de que para muchos su uso es considerado ilegal en casi todo el país, los números de la aplicación de viajes crecen día a día e impresionan

Según declaraciones de Juan Labaqui, Gerente Comunicación de Uber Cono Sur, en una entrevista con la radio Metro "Desde hace tres años está disponible Uber en Argentina y tiene un crecimiento muy importante, sobre todo en el último año y medio. Hoy más de un millón de personas por mes usan Uber solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires"El conurbano es una de las zonas que más rápidamente crece en el uso de la plataforma ya que según Labaqui el 70% de los viajes ocurre fuera de la ciudad.

"El 70% de los choferes manejan menos de 20 horas a la semana, el 40% tienen a Uber como única fuente de ingreso, el 20% no tenía ningún ingreso antes de Uber y el 10% son mujeres" son otros de los datos interesantes que aporta el gerente. A su vez afirmó que alguien que maneja entre 40 y 50 horas a la semana se estima que está ganando unos $35.000 mensuales, sin comisiones. "Hay un montón de extaxistas que pasan a ser conductores de Uber, así como remiseros. No siempre Uber es más caro que los taxis".

"Hasta la Justicia dice que Uber está dentro de la ley y todos los fallos con sentencia firme son a favor de nosotros", agregó Labaqui y afirma que la empresa paga ganancias en Holanda por el convenio de doble imposición. A la vez, criticó la ausencia de regulación y dijo que los conflictos en 2019 fueron 430, tras los casi 1.000 de 2018.