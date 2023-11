El Parque de Innovación dio a conocer dos nuevas iniciativas en su recién inaugurado espacio: la apertura de un centro de coworking y la instalación de una impresionante escultura monumental.

A partir del 25 de noviembre, se ofrecerán recorridos guiados gratuitos los sábados a las 17 hs, permitiendo a los visitantes explorar estas nuevas adiciones.

Este parque, que abarca 12 hectáreas en la Ciudad, impulsa las actividades de emprendedores, estudiantes e investigadores al facilitar su encuentro.

Además, fomenta sinergias con instituciones innovadoras tanto públicas como privadas, no solo en Argentina sino a nivel mundial.

El enfoque especial del parque se centra en áreas cruciales como educación, salud y tecnologías de frontera, creando así un ambiente propicio para el desarrollo y la colaboración.

Nuevos horizontes en innovación: +54Lab en acción

En mayo de 2023, se marcó un hito con la apertura del espacio público del Parque de Innovación en Buenos Aires.

El Centro de Inmersividad del Parque de Innovación se inauguró en agosto.

Le siguió el Centro de Inmersividad en agosto, y esta semana, la atención se centra en +54Lab, un edificio de coworking con laboratorios destinado a startups de ciencia y tecnología.

Este innovador espacio, diseñado con un enfoque abierto y construcción ágil, tiene una visión clara: dar lugar a las startups tecnológicas en la planta baja, mientras que las especializadas en ciencias de la vida ocupan los laboratorios de la planta alta.

Además, se planea la instalación de una huerta hidropónica en la terraza, fusionando diversas tecnologías.

Complementando estos espacios, se incluyen áreas compartidas como un comedor multifunción, salas de reunión y áreas comunes, fomentando así el desarrollo y la colaboración entre estos emprendimientos.

"Acá está el futuro. Este espacio va a ser un antes y un después para cientos de jóvenes que tendrán un lugar donde desarrollar su potencial. Lo diseñamos para facilitar el encuentro de emprendedores, estudiantes e investigadores", resalta Rodríguez Larreta.

Jorge Macri subraya la importancia del Parque de Innovación como una respuesta a los tiempos actuales: "Queremos que Buenos Aires mire al futuro, dando a nuestros jóvenes la posibilidad de proyectarse al mundo desde acá".

Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri estuvieron presentes en la inauguración de +54Lab

"No tenemos litio, energías renovables ni petróleo, pero tenemos algo mucho más valioso: capital humano", agrega Jorge Macri.

Luis Bullrich, presidente del Parque de Innovación, presenta +54 Lab como un espacio clave para impulsar proyectos innovadores, conectando soluciones a los dilemas actuales y futuros del país.

El propósito fundamental de un parque con las características del Parque de Innovación es atraer la instalación de empresas, universidades destacadas (UTN, UBA, ITBA y Di Tella tendrán presencia), emprendedores, inversores y, por supuesto, los vecinos y visitantes de la ciudad.

Arbórea Magna, el latido artístico del parque

En el corazón del Parque de Innovación, emerge una joya artística: la Arbórea Magna, obra monumental de la aclamada artista argentina Nicola Costantino, ganadora del Concurso de Ideas en 2022.

Esta escultura pretende no solo ser una pieza estética, sino un ícono cultural distintivo de Buenos Aires, capaz de otorgar identidad y sentido de pertenencia a sus ciudadanos.

Arbórea Magna no solo busca maravillar visualmente; aspira a provocar una reflexión profunda sobre la interacción del ser humano con la naturaleza, estableciendo un espacio accesible para la reflexión y el diálogo entre instituciones públicas, privadas y la comunidad.

La escultura Arbórea Magna, obra monumental de la artista argentina Nicola Costantino.

Además, promueve la integración de las artes visuales en el entorno urbano, explorando la conexión entre el arte, el diseño y la arquitectura a nivel local para impulsar la promoción turística de la Ciudad.

Nicola Costantino comparte su inspiración: "Hoy quiero detener el tiempo, congelar la belleza que surge de los barros coloreados, con una técnica milenaria que no se ha podido superar con ningún material plástico. La naturaleza vuelve a tomar silenciosamente lo que le pertenece, y si no somos parte de eso, no seremos parte de lo que sobrevivirá".

Los sábados a las 17 h desde el 25 de noviembre, los visitantes pueden sumergirse en la escultura a través de recorridos gratuitos guiados por la docente Evelyn Marquez, Licenciada en Gestión de Arte y Cultura.

Además, se ofrecen cuadernillos didácticos descargables para niños de 5 a 12 años, diseñados por Laura Ferreiros, experta en Artes Visuales y Educación por el Arte.