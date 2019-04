Ualá suma nuevos productos para competir en el mercado fintech: ofrecerá alternativas de inversión y préstamos

La fintech celebra su segundo aniversario incorporando funcionalidades para que su usuarios obtengan rentabilidad por sus ahorros y financiaciones

El fundador de la compañía Pierpaolo Barbieri, pretende que para octubre, fecha en la que Uala cumple 2 años, "tener un banco sea optativo". Hasta ahora los usuarios de la tarjeta prepaga deben operar con bancos que le ofrezcan otras funcionalidades como préstamos o incentivos al ahorro.

Barbieri pretende que en los próximos 6 meses los usuarios no tengan la obligación de operar con una entidad financiera para usar Ualá. El plan no es transformarse en un banco sino lograr acuerdos para ampliar la gama de productos.

Desde la fintech explicaron que muchos clientes cargan su tarjeta una vez al mes y gastan el dinero a medida que avanzan los días. Otros realizan 2 o 3 cargas mensuales de unos $2500 en promedio mientras que las compras están alrededor de $500. Por lo tanto suele quedar inmovilizada una cantidad de dinero hasta la próxima transacción. Al no tratarse de un banco tradicional, Ualá no puede brindar plazos fijos pero sí puede hacer convenios para que los saldos inmovilizados de sus clientes sean invertidos.

El plan podría ofrecer un fondo con buena rentabilidad y costos bajos. Para lograr esto se deberían aliar con alguna gestora de fondos o sociedad de bolsa que suelen poseer gastos de administración menores a los que cobran los bancos.

Otro servicio que Ualá quiere ofrecer es el de préstamos, si bien no se dieron mayores detalles del modelo, se espera que ofrezca planes en base a la información de sus usuarios. La idea de la firma es brindar productos más eficientes de los que ya existen ya que según el fundador de la firma "si no es superador a lo que ya existe, no lo hago".

La semana pasada Ualá recibió una inversión muy grande de Tencent, un proveedor de servicios de Internet en China. Su producto más famoso es WeChat, la plataforma de comunicación más grande del gigante asiático con 1000 millones de usuarios activos.

Con respecto a esta movida Barbieri contó: "Es la mayor inversión de capital que recibimos y a la mayor valuación. Vamos a aprender de ellos: nuestros equipos van a ir a China y la idea es ir agregando funcionalidades a Ualá."