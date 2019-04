Nissan Electric Café: conocé de primera mano su visión sobre el futuro de la movilidad eléctrica

Como en otros eventos en toda Latinoamérica, la empresa presentó la movilidad del futuro, con su visión Nissan Intelligent Mobility

Adelantándose a la presentación oficial a mitad de año de nuevos vehículos eléctricos en la Argentina, Nissan realizó un evento presentando su visión de la movilidad del futuro.

Esta iniciativa le permitió a todas llos participantes imbuirse del potencial que los vehículos eléctricos representan en la vida diaria de los usuarios y de los potenciales clientes.

En el evento participó el Dr. Maarten Sierhuis, director del Centro de Investigación de Nissan en Silicon Valley, California.

Nissan Electric Café, una innovadora iniciativa de la marca en la que los visitantes pueden conocer y aprender de primera mano el potencial de la movilidad eléctrica, llegó por primera vez a Buenos Aires. Al igual que en las ediciones de Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia, la empresa presentó los diferentes caminos que está recorriendo hacia la movilidad del futuro, a través de su visión de marca Nissan Intelligent Mobility que busca llevar a las personas a un mundo mejor ofreciendo mayor autonomía y conectividad.

El evento contó con las presentaciones especiales del Dr. Maarten Sierhuis, director del Centro de Investigación de Nissan en Silicon Valley, quien visitó Argentina en el marco de la participación de la compañía en Smart City Expo, y Luis Felipe Clavel, gerente de Desarrollo de Negocios de Vehículos Eléctricos de Nissan Latinoamérica.

El Dr. Sierhuis compartió sus estudios relacionados al futuro de la movilidad y como la conducción autónoma de Nissan viene a dar soluciones integradas para las personas y las ciudades en las que interactúan haciendo de la conducción una experiencia más placentera y sobre todo más segura.

"El estudio y desarrollo de nuevas formas de movilidad a través del uso de tecnologías autónomas, así como la oferta de vehículos eléctricos que nos permiten vivir de una forma más sustentable, limpia e inteligente son parte importante de nuestra visión de marca Nissan Intelligent Mobility, con la que buscamos cambiar la forma en que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad", explicó Sierhuis.

Por su parte, Luis Felipe Clavel, focalizó su exposición en las nuevas tecnologías que Nissan está desarrollando en relación con la electrificación, y de la cual el Nissan LEAF, el vehículo 100% eléctrico más vendido del mundo, es protagonista.

LEAF to Home, LEAF to Building y LEAF to Grid son algunos ejemplos de estas tecnologías que fueron presentados por el ejecutivo.

Como la compañía anticipó hace unos meses, la electrificación ha llegado al país para quedarse. Por eso, la integración y las nuevas tecnologías fueron las protagonistas. Nissan Electric Café brindó a los medios invitados la posibilidad de usar las últimas innovaciones para generar su propia energía y utilizarlo como forma de pago, lo que les permitió experimentar los beneficios de un estilo de vida 100% eléctrico.

Preventa Nissan Leaf



LEAF, el modelo ícono de la visión Nissan LEAF, el modelo ícono de la visión Nissan Intelligent Mobility, que ya supera las 400,000 unidades vendidas a nivel mundial, llegará a ocho países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico y Uruguay. En Argentina será presentado oficialmente el próximo mes de julio.

Asimismo, este modelo está equipado con la revolucionaria tecnología e-Pedal, un sistema que permite que el conductor arranque, acelere, desacelere y se detenga con tan solo incrementar o disminuir la presión ejercida sobre el acelerador. Cuando no se ejerce ninguna presión, se accionan automáticamente frenos regenerativos o de fricción, permitiendo detener totalmente el vehículo y mantenerlo inmóvil incluso en pendientes, hasta que el pedal del acelerador vuelva a ser presionado. La capacidad de reacción del e-Pedal potencia el placer de manejar un vehículo eléctrico.

Iniciativas como Nissan Electric Café y la llegada de Nissan LEAF a la región latinoamericana son un reflejo importante del compromiso de la marca en contribuir a la electrificación y promover la movilidad sustentable de la región, concluyó SiteMarca.