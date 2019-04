Uber quiere debutar en bolsa con una valuación de 90.000 millones de dólares

La compañía adopta un enfoque conservador para su valoración y se estima que luego eleve el precio según la demanda de los inversionistas

Uber planea vender acciones entre 44 y 50 dólares para su oferta pública inicial (OPI). Esto ubicaría a la compañía de transporte en un valor entre u$s 80.000 y 90.000 millones.

La firma de San Francisco busca recaudar entre u$s 8.000 y 10.000 millones de cotización según fuentes que pidieron no ser identificadas, si bien el rango de precios finales puede cambiar.

El precio en el extremo inferior del rango valoraría a Uber justo por encima de su última ronda de financiación privada, en la que Toyota invirtió en una valoración cercana a los 76.000 millones de dólares.

El año pasado, los banqueros que competían por liderar la oferta, dijeron a Uber que se podría valorar hasta en US$120.000 millones en una OPI. Se espera que la firma establezca hoy los términos de su OPI ante los posibles inversionistas, pero no hubo confirmación de parte de Uber.