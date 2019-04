Primer trimestre exitoso: ¿cuánto ganó Amazon en los primeros tres meses de 2019?

A pesar de haber moderado su ritmo de crecimiento, el mayor sitio de venta online sigue consiguiendo ganancias increíbles desde que comenzó el año

La empresa fundada por Jeff Bezos crece con un ritmo tan acelerado hace un tiempo, por lo que este aumento de 16,9% en los últimos tres meses palidece ante el 43% reportado en el mismo período del año pasado, lo que logra que en Wall Street la noticia no cause demasiado revuelo.

Los ingresos de 59.700 millones de dólares lograron que los accionistas obtengan 7.24 dólares de ganancias por título, frente a los 3.36 del año pasado. Para compensar con la reducción en el ritmo de crecimiento la empresa comenzó un plan de control de gastos para aumentar los beneficios, por lo que los gastos se redujeron de 96,2 a 92,6%.

El crecimiento fue liderado por Amazon Web Services, la estratégica plataforma en la nube con un aumento del 41% que representan 7.696 millones de dólares. La principal fuente de ingreso siguiente es la facturación en la venta online en el mercado norteamericano. El tercer puesto viene de la mano de las ventas internacionales que tuvieron el crecimiento más bajo (un 8,8%) y que representa gran cantidad de pérdidas por sus costos operativos.

El departamentos de venta de anuncios global cayó respecto al primer trimestre de 2018, de un ascenso de 132% pasó a 36% en el mismo período en 2019. El servicio Amazon Prime Video mantiene un ritmo estable de crecimiento estable (42%) pero es una parte pequeña del negocio del sitio (un poco más de 7%).

La deuda a largo plazo bajó ligeramente del 2018, representando unos 23.322 millones de dólares. Las acciones de Amazon subieron apenas un 0,04%, llegando a los 1.903 dólares por título.