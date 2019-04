Apuesta a las ciudades inteligentes: estas soluciones de Microsoft mejoran el transporte en Argentina

En el marco de Smart City Buenos Aires, la compañía de Redmond presentó, junto a sus partners, las soluciones que están implementando

Microsoft y sus socios de negocio participaron de la segunda edición de Smart City Expo Buenos Aires, un espacio destinado a compartir experiencias y conocimientos en relación con las ciudades inteligentes.

Durante el evento, se presentaron casos de cómo la tecnología facilita la interacción de los ciudadanos en temas asociados al transporte. Hubo implementaciones municipales, provinciales y nacionales para simplificar la vida de los ciudadanos a través de estacionamiento inteligente, registro de conducir digital y nuevas facilidades para que los ciudadanos puedan pagar las multas desde la web o desde el celular.

La tecnología permite a las ciudades mejorar la calidad de vida de las personas que las habitan. En el corto plazo, éstas se convertirán en espacios inteligentes mucho más interconectados que permitirán a los ciudadanos, al gobierno y a las empresas interactuar entre sí de manera más eficaz.

Los datos que se generan permanentemente permiten conocer mejor el comportamiento de la población urbana y, en base a ese conocimiento, los gobiernos están en condiciones de tomar decisiones más precisas sobre cómo monitorear el tráfico, optimizar los espacios de estacionamiento, facilitar las interacciones con los ciudadanos, reducir la contaminación y mucho más.

"El uso inteligente de la gran cantidad de datos que permanentemente se generan en los espacios públicos permite detectar problemas y habilitar a las ciudades para decidir cómo utilizar mejor sus recursos", explicó Mariela Bravo, directora del Sector Público de Microsoft Argentina.

La infraestructura de las ciudades inteligentes dependerá de la combinación de tres tecnologías: Big Data, internet de las cosas y energía renovable. Con la ayuda de los avances continuos en conectividad, inteligencia artificial, robots, drones, etc. vemos aplicaciones concretas de todo esto en nuestro país", sumó.

La empresa presentó cinco casos:

Estacionamiento inteligente: Una app en el celular que indica los espacios libres para estacionar

La Municipalidad de Bahía Blanca utiliza la solución EXO Smart Parking de estacionamiento inteligente, que permite mejorar significativamente la experiencia de los usuarios al estacionar y, al mismo tiempo, ofrece un sistema confiable de recaudación flexible, transparente y seguro. Funciona con un grupo de sensores inalámbricos que informan remotamente los espacios libres para estacionar, los conductores pueden consultar previamente desde su smartphone los espacios disponibles en el lugar de destino y realizar el pago desde la aplicación móvil.

La solución también cuenta con métodos de pagos convencionales (parquímetros o a través de comercios adheridos). La municipalidad accede a una trazabilidad completa de la gestión del estacionamiento medido, pueden consultar la recaudación en tiempo real, el grado de ocupación calle por calle, la labor de los inspectores de tránsito, y el total de multas realizadas, entre otras métricas. EXO Smart Parking está desplegada en Microsoft Azure y todas las transacciones están aseguradas por blockchain.

Registro de conducir en el celular para que olvidar la billetera no vuelva a ser un problema

La aplicación Mi Argentina, lanzada por la Secretaría de Modernización de la Nación, permite a los ciudadanos tener la licencia de conducir a su disposición en todo momento desde su celular. Cuenta con la misma validez que la licencia física en todo el territorio nacional. La aplicación, que integra tecnología desarrollada por VU Security, permite la validación de la identidad del ciudadano para tener su licencia de conducir a disposición en todo momento y en todo lugar desde su celular. Las personas pueden descargarla desde el App Store de Apple o Google Play.

"Los servicios de validación de identidad que desarrollamos en VU están basados en Microsoft Azure y buscan dar a los ciudadanos nuevas facilidades para interactuar con el Estado. A solo dos meses de su lanzamiento, las transacciones se multiplicaron por diez y hoy hay cientos de miles de personas que ya usan este servicio en todo el país", comentó Sebastián Stranieri, CEO de VU Security.

La aplicación utiliza una capa de procesamiento y gestión de la identidad desarrollada por VU, que utiliza servicios biométricos del RENAPER para la validación de la identidad digital de las personas de una forma mucho más segura que a partir de un usuario y contraseña, esto sucede porque trabaja con algo único e irrepetible que es el rostro de cada persona. En pocos segundos, el usuario puede bajarse la aplicación, registrarse, validar su identidad y acceder al registro digital", agregó .

Basta de traslados y espera para pagar las multas, ahora se pueden abonar a solo un click desde la PC o desde el celular

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Modernización implementaron una plataforma para la cobranza para tasas no tributarias, es decir para todo aquello que no sean impuestos (multas, estacionamiento, cementerios, etc.).

Este sistema da al ciudadano muchas facilidades para pagar, ya que no tienen que dirigirse físicamente a pagar la tasa, pueden hacerlo vía web o a través del celular. Esto permitió mejorar la recaudación, realizar más trámites de forma online, evitar fraudes, centralizar el control a través de la plataforma, descongestionar los centros de atención ciudadana y ofrece indicadores de gestión en tiempo real. La plataforma fue desarrollada por Cardinal Systems sobre Microsoft Azure.

"El sistema facilita simplifica notablemente la tarea de los ciudadanos, al ahorrarles mucho tiempo de traslado y espera al momento de pagar cargas no tributarias. Después de esto, han mejorado notablemente las experiencias de los ciudadanos, además permite controlar y aumentar la recaudación de forma ágil, eficiente y segura", explicó Javier Outeiral, CEO y Fundador de Cardinal Systems.

Otras soluciones que se presentaron en el evento

Artware presentó Gestión de Tránsito Inteligente, una solución basada en Microsoft Dynamics 365 for Field Service, Power Platform y Azure IoT Hub. La misma permite la identificación y remoción de vehículos en infracción de manera ordenada, digital, integrada e inteligente. Las soluciones tienen beneficios para los ciudadanos como: empoderarlos con herramientas que les permitan ser parte activa del control de tránsito, mejoras en la calidad de vida a partir de la disminución de embotellamientos y una mayor fluidez en el tránsito, disminución de accidentes, etc.

También ofrece ventajas para los gobiernos como: habilitarlos para llevar una gestión más ágil, visualización en tiempo real, habilitar interfaces y plataformas móviles para la gestión de órdenes y denuncias, entre otras.

Por último, Sonda mostró la solución Sonda Smart City que propone herramientas para contar con una ciudad más segura, más iluminada, con mediciones de calidad ambiental que promuevan la transparencia, la gobernabilidad y la interacción entre el gobierno y los ciudadanos. La aplicación de soluciones inteligentes a la seguridad ciudadana permite: dar una mejor y más rápida respuesta a los eventos de seguridad, reducir costos operativos y de consumo de energía, establecer líneas de comunicación más eficientes con el ciudadano, ente otras.