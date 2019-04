Esta empresa "uberiza" la industria del software y propone un sistema de "franquicias"

Esta plataforma fue lanzada por la franquicia Bios Instala en enero de 2019 y además, ayuda a que sus franquiciatarios tengan más clientes

Cuando una empresa solicita un servicio para sus sistemas, ya sea de soporte técnico, corrección de fallas, asesoría, actualización, etc., busca a un distribuidor de software por vías tradicionales como correo electrónico, teléfono o WhatsApp, pero eso no les genera una solución al problema pues muchas veces éste paso es sólo para recabar datos. "Transcurridos entre ocho y 12 minutos, el cliente sigue con el problema y sólo tiene una cita para que lo atiendan después", reconoce Javier Zepeda, emprendedor de la industria de software.

En respuesta a esta situación, su empresa de consultoría de software Bios Instala desarrolló GeetApp, la primera aplicación en México y América Latina que "uberiza" la industria del software a nivel de servicios y permite a las empresas tener una solución, con especialistas, en menos de un minuto y bajo sus propios términos. "No buscamos el hilo negro ni intentamos hacer algo que ya existe, sólo quisimos cambiar el paradigma de cómo la gente solicita servicios de software empresarial".

¿Cómo funciona? El usuario debe descargar GeetApp desde App Store o Google Play, registrarse e indicar la marca de software en la cual quiere el servicio y cómo quiere recibirlo, ya sea de forma presencial en su oficina o a distancia por medio de una conexión a internet. Luego, especifica qué tipo de servicio requiere, sea soporte técnico, asesoría, capacitación, etc., y elije la fecha y hora en la que quiere ser atendido, un plus pues "en el contexto tradicional quien elige esto es el proveedor con base en la disponibilidad de su agenda", explica Javier.

Una vez que concluye esta parte, el usuario accede a un pull de asesores que son especialistas en la marca y el software en el que requiere el servicio y que tienen disponibilidad para atenderlo en el modo y tiempo que él indicó. Elige a la persona con base en su reseña, experiencia, calificaciones y evaluaciones que hicieron otros usuarios, además de su disponibilidad. Finalmente, paga el servicio desde la plataforma.

"Queremos darle ese poder al usuario para que tenga la tranquilidad de que en menos de un minuto que le tome completar estos datos, sepa cuándo, a qué hora y quién lo va a atender".

GeetApp selanzó el 2 de enero de 2019. A la fecha tiene 9,000 descargas, ha brindado más de 10,000 servicios y cuenta con 1,689 asesores activos; espera concluir su primer año con más de 10,000 usuarios dentro de la plataforma.

Además de ser un medio más eficiente para solicitar estos servicios, esta app es uno de los canales por el que los franquiciatarios de Bios Instala pueden adquirir clientes.

Una franquicia diferente

Cuando Javier se acercó a una consultora para transformar Bios Instala en una franquicia, le dijeron que estaba loco. Había buenas razones: el modelo que había creado rompía con muchos de los paradigmas que tiene el sector y le daba al inversionista un valor más grande que el que prometen otras marcas.

En su modelo, Bios es quien se encarga de todo el proceso de venta, desde la generación de demanda, prospección y búsqueda de clientes hasta la cotización, cierre de negociaciones y facturación. Es decir, el franquiciatario sólo es responsable de brindar los servicios para los que se le contrató, ya sea de distribución, instalación, configuración o asesoría de software empresarial, y cobrar utilidades del 80% de cada servicio realizado; el resto se lo queda la empresa franquiciante para gastos de operación.

A decir de Javier, el costo promedio de un servicio es de 1,500 pesos mexicanos (algo menos de u$s 80), y sus ganancias irán en función de qué tanto tiempo trabaje o se muestre disponible para realizar los servicios. "Una de las bondades de este modelo es que ellos deciden cuánto tiempo van a trabajar y en qué horarios. Así como el chofer de Uber, ellos también pueden habilitar cuándo aparecer como ‘disponibles’ para prestar sus servicios", explica. "Un franquiciatario trabajando en promedio ocho horas, de lunes a viernes, podría ganar entre 30,000 y 40,000 pesos mexicanos mensuales", asegura.

No sólo eso; también se trata de una franquicia de baja inversión, a diferencia del 70% de las marcas que operan en el país, y puede operarse desde casa, en una oficina o en un coworking, lo que reduce aún más los costos operativos. "Yo me encargo de capacitar y formar a los franquiciatarios, de llevarle a los clientes y de que este emprendimiento no sea tan costoso pues la cuota de franquicia cuesta de 70,000 hasta 170,000 pesos mexicanos, más los gastos variables", señala Javier. El retorno de inversión está calculado de seis a nueve meses.

El perfil de sus franquiciatarios es el de hombres y mujeres dedicadas al área de informática o contaduría, que cuentan con experiencia laboral y que quieren hacer carrera siendo consultores en software, es decir, ser quienes se encarguen de estructurar proyectos e implementar sistemas para que los procesos físicos se trasladen al mundo informático y que las empresas se vuelvan más productivas.

Incluso Bios Instala acepta como a personas que sólo quieran invertir más no operar la franquicia. En este modelo, se deberá de contratar a los asesores que presten los servicios antes mencionados.

¿Una locura? A la fecha, este modelo de negocios, que fue lanzado en la Semana Nacional del Emprendedor 2018, ya suma 15 franquiciatarios, distribuidos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Guerrero. Y espera cerrar 2019 con al menos 65 franquicias, además de llevar este modelo de negocio a Chile y Colombia para 2020.

Para ese año, Javier tiene la expectativa de tener 250 franquiciatarios. Cada uno, en promedio generará de tres a cuatro empleos directos e indirectos, por lo que espera generar empleo para al menos 1,000 personas. "Queremos crecer exponencialmente pero con un orden previo para convertirnos en la empresa más importante a nivel nacional en distribución de software y sus servicios relacionados", enfatiza el emprendedor.

*Ilse Maubert Roura es redactora en Entrepreneur