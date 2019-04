A todo o nada: Samsung invertirá u$s116 mil millones para ser el mayor fabricante de chips del mundo

La compañía surcoreana planea apuntar sus cañones al mercado de microprocesadores y hacer frente a firmas como TSMC y Qualcomm, líderes del sector

Samsung invertirá 133 billones de wones (u$s116 mil millones) durante la próxima década para enfrentar a Intel y Qualcomm en el negocio de la fabricación de procesadores y consolidar su liderazgo en la industria de chips.

La empresa, que lidera el mercado de chips de memoria utilizados en dispositivos desde servidores hasta teléfonos inteligentes, dijo que planea aumentar la inversión en semiconductores en los años previos a 2030 para tomar la delantera en los llamados chips lógicos.

Su objetivo es crear 15,000 empleos en las áreas de producción e investigación durante ese período para convertirse en el líder mundial en un campo dominado por sus rivales de EE. UU.

De esta manera, Samsung, que también está tratando de desafiar a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en el negocio de fabricar chips para otras corporaciones, se une a Huawei Technologies Co. a Apple Inc., que ya diseñan los "cerebros" que alimentan los dispositivos informáticos.

La compañía coreana se ha beneficiado diseñando sus propios microprocesadores para dispositivos como los teléfonos Galaxy, pero Intel tiene una ventaja dominante en el mercado de unidades centrales de procesamiento utilizadas en PC y servidores.

"Es raro que Samsung detalle un plan a largo plazo", aseguró Yoo Jong-woo, analista de Korea Investment & Securities.

"Es una expresión del compromiso de Samsung en un negocio de chips que incluye no solo a Intel, sino también a una variedad de fabricantes de chips, como los procesadores móviles", subrayó.

Samsung dio a conocer los planes de inversión la misma semana que sufrió un revés en su negocio de teléfonos móviles.

La compañía pospuso indefinidamente el lanzamiento del muy promocionado Galaxy Fold después de que surgieran problemas con las versiones de prueba iniciales del dispositivo.

Se suponía que el primer teléfono inteligente plegable de la firma inauguraría una nueva era para los dispositivos móviles y revitalizaría el crecimiento del sector.

Las acciones de los proveedores relacionados con chips de Corea del Sur saltaron después del anuncio de Samsung, incluyendo a Advanced Digital Chips Inc. que subió hasta un 13 por ciento; Signetics Corp., con un 10 por ciento, y Alpha Holdings Inc., con un 17 por ciento.

"Se espera que el plan de inversión ayude a la compañía a alcanzar su meta de convertirse en el líder mundial no solo en semiconductores de memoria sino también en chips lógicos para el 2030", dijo Samsung en un comunicado.

La división de semiconductores de Samsung se ha convertido en el principal impulsor del negocio en general de la empresa, produciendo tres cuartas partes de sus ingresos operativos de 2018.

El mercado global de chips sin memoria aumentó a u$s290 mil millones en 2017, según Gartner Inc., en comparación con u$s130 mil millones en memoria.

Además, gastó 23,7 billones de won en equipos de semiconductores el año pasado, ampliando la capacidad para atender el aumento de la demanda de los fabricantes de inteligencia artificial y tecnologías automotrices y el llamado Internet de las cosas (IoT).

Sin embargo, los pedidos más lentos de propietarios de centros de datos como Amazon.com Inc. y fabricantes de teléfonos, incluido Apple, han reducido los precios de la memoria DRAM y NAND en los últimos meses.

Samsung dijo en los resultados preliminares que su ganancia operativa para el trimestre de marzo cayó un 60 por ciento a alrededor de 6.2 billones de wones, la peor caída en más de cuatro años.

Los principales objetivos de Samsung en el sector de microprocesadores son TSMC y Qualcomm, ya que destronar a Intel en el segmento de computadoras sería casi imposible por ahora, según Ahn Ki-hyun, director de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Corea.

"Este es un paso importante hacia la consolidación de una posición número 1 en los ingresos globales de chips", concluyó.