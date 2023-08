Una nueva forma de estafa alarma al Gobierno: se hacen pasar por Correo Argentino para robarte tus tarjetas

Ante la gran cantidad de personas que sufrieron el robo de datos, la empresa emitió un comunicado para advertir sobre esta maniobra ilegal.

Decenas de personas denunciaron en los últimos días que fueron víctima de una nueva modalidad de estafa en la que los criminales simulan ser personal de Correo Argentino para robar tarjetas de crédito.

"Está muy bien hecha, me costó darme cuenta que no era un mensaje oficial", aseguró un usuario en una publicación de Twitter, que alcanzó más de 1,5 millones de vistas y casi 10.000 "Me Gusta".