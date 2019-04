Se encienden las alarma por la explosión espontánea de un auto eléctrico Tesla Model S

En un video que se difundió por redes sociales chinas se puede ver la explosión de un Tesla de primera serie mientras estaba estacionado en un garage.

El video se hizo rápidamente viral y muestra como el vehículo comienza a desprender humo y luego explota violentamente quedando envuelto en llamas. Esto encendió las alarmas de Tesla, su fabricante, que asegura que ya está investigando el hecho.

Medios locales aseguran que la firma fundada por Elon Musk envió equipos a la Shangai para investigar el hecho. Se informó que las consecuencias de las explosión fueron puramente materiales por lo que no hay heridos. La explosión se produjo ayer y fue viralizada primero en grupos de usuarios de Tesla para llegar luego a Twitter.

Por el momento se desconocen las causas del incidente pero se destacó la rápida acción del fabricante con respecto al hecho. Los intereses de Tesla en China son cruciales por tener allí una planta en la que comenzaría a producir a finales de este año. El desafío ahora, luego de este evento, es generar confianza en el público con respecto a los vehículos eléctricos.

Sin embargo este no es el primer hecho relacionado con este tipo de autos de la marca Tesla: en febrero se produjo en Pittsburgh, Estados Unidos, el incendio de un auto mientras era transportado. Se sabe que los autos eléctricos son seguros, por lo que las baterías no deberían tener mayor riesgo de incendio que los tanques de combustible comunes. Lo cierto es que cualquier incidente que cause un incendio debe ser investigado, por lo que lejos de crear pánico, por el momento los especialistas sugieren precaución.

Se esperan los resultados de las investigaciones, los cuales serán informados debidamente en nuestro sitio.