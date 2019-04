Con una salida a bolsa exitosa, Pinterest supera las expectativas en Wall Street

Tras comenzar a cotizar, las acciones de Pinterest a acabaron su primer día con una subida del 28,68%, hasta los u$s 24,43, luego de empezar en 15 dólares

Pinterest, la plataforma de ficheros e imágenes, comenzó su recorrido en la bolsa de Wall Street de la mejor forma posible.

El precio de la OPV, que vuelve a tomar el pulso al sector tecnológico en Wall Street, fue superior al rango inicial de precios, de entre 15 y 17 dólares, lo que suponía una capitalización bursátil de unos US$ 9.000 millones.

Como explica Expansión.com, esta cifra es menor que los US$ 12.000 millones a los que se valoró la tecnológica en su última ronda de financiación privada, en 2017, cuando vendió acciones a US$ 21,54 cada una.

Pinterest, fundada en 2012 por Paul Sciarra, Evan Sharp y Ben Silbermann, ha vendido 75 millones de acciones con las que ha recaudado US$ 1.425 millones. La compañía registró una facturación de US$ 756 millones en 2018, un 60% más, y unas pérdidas de US$ 63 millones.

Cautela

Es muy probable que los números rojos hayan afectado a la cautela en el rango de precios, en un intento de evitar la estela de Lyft. Ante las inicialmente altas expectativas, el rival de Uber en Estados Unidos empezó a cotizar a US$ 72, aún por encima de la banda alta del rango. Apenas tres semanas después de su estreno, sus acciones se intercambian a menos de US$ 60.

Tras la OPV de Pinterest, vendrá la de Uber, la más esperada por Wall Street. La tecnológica podría valorarse en más de US$ 100.000 millones.