Santiago Bilinkis: "Debemos evitar el peligro que representa el sedentarismo cognitivo"

El emprendedor IT revela cómo es la Inteligencia Artificial que modificará la existencia tal como la conocemos. Todos los detalles

La comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo Endeavor realizó este jueves en el CEC (Centro de Convenciones de Buenos Aires) un multitudinario evento para buscar inspiración, hacer crecer sus startups, conectarse con profesionales para validar sus negocios y con otros emprendedores que están pasando o ya pasaron por situaciones similares.

La última charla de la jornada estuvo a cargo de Santiago Bilinkis, emprendedor, tecnólogo, y primer emprendedor seleccionado de Endeavor en 1998.

Durante su presentación, Bilinkis analizó los alcances de la Inteligencia Artificial (IA), mediante una serie de encuestas en las cuáles los presentes pudieron participar a partir de un código QR.

"La Inteligencia Artificial es el cambio tecnológico más profundo de la humanidad, se trata de un cambio más profundo, incluso, que internet", enfatizó.

"Nueve de cada diez personas -precisó- se siente preparada para saber qué se viene con Chat GPT, pero apenas 3 de cada 10 la utilizan hasta el momento". "Según las encuestas que realicé en diferentes lugares, solo el 20% de los consultados ya utilizó esta herramienta", graficó.

"La pandemia fue otra referencia de cambio. Con los cambios, uno puede aplicar de manera rígida, elástico o como si fuera plastilina. Con la pandemia demostramos ser muy rígidos. Pero con la Inteligencia Artificial no vamos a poder ser rígidos. No nos va a dar el tiempo. Y los que no se adapten, van a quebrarse", subrayó.

La inteligencia artificial, imparable, ya forma parte de diferentes sectores de la vida diaria

El emprendedor recordó que "en 2015, llegaron las red de deep learning, redes que se entrenan, adquieren definiciones, y pueden alcanzar capacidad sobrehumana para aprender, e incluso, pueden llegar a ser mejor que cualquier humano".

"Otro de los descubrimientos fue dejar aprender solas a las máquinas. El mejor ejemplo es Tik Tok, que aprende a medida que uno lo utiliza. En solo tres días ya te conoce más que tus familiares y amigos", aseveró.

Expansión de la IA: ¿cuál será el impacto?

El impacto de la Inteligencia Artificial es que vamos a tener que cambiar. "Antes parecía gente como Elon Musk, diciendo que los robots iban a reemplazar a los humanos pero obtuvimos robot capaces de hacer arte o marketing", deslizó.

Según Bilinkis, "con Chat GPT vamos a tener que cambiar". "Lo peor que podemos hacer es tener resistencia al cambio", apuntó.

"La ciencia es algo maravilloso. Si tenemos un camino de persecución del error, no vamos a avanzar. Lo importante es no tener la culpa cuando algo sale mal. Es fundamental hacer organizaciones con tolerancia al error", aconsejó.

Para el emprendedor IT, "la clave para las organizaciones es crear contextos en los que se puede equivocar, minimizando los riesgos".

"Cuando empezaron las clases este año, empecé a recibir muchos mensajes sobre cómo afectaba ChatGPT en escuelas. El desafío que tenemos ahora es enfocarnos en las cosas que son útiles. Y enfocarnos en las cosas fáciles", comentó.

Te puede interesar Conocé a la mujer que automatizó un proceso manual, creó un unicornio y hoy es multimillonaria

Enfatizó que el sedentarismo cognitivo es el mayor peligro al que se enfrenta esta generación. "Cada vez que delegamos habilidades las perdemos. Y está es una de las grandes disyuntivas: ¿Qué habilidades queremos conservar para nosotros?. La decisión más grande que tenemos que tomar es lo que queremos para nosotros. No podemos darnos el lujo de perder ciertas habilidades", completó.