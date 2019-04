Reclamos QR, apps, chats y Boti: cómo podés denunciar faltantes y comercios que incumplen con Precios cuidados

Una ONG presentará al Gobierno un sistema para enviar quejas desde el celular. Y existen aplicaciones que permiten "marcale la cancha" a la inflación

La inflación no detiene su marcha. La medición de marzo cerró en 4,7% y quedó en 51% interanual, el máximo registro desde 1991. El cimbronazo despertó al Gobierno, que desplegó un paquete de medidas de corte kirchnerista para apagar su propio "Notre Dame" en pleno año electoral.

Una de las iniciativas consistirá en el congelamiento de precios de 60 productos de la canasta básica durante seis meses, a partir del 22 de abril. Entre esos artículos, se incluirán aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. En total, serán 16 empresas y 2.500 comercios los que participarán del programa.

De esta forma, se busca aplacar la aceleración del rubro alimentos, que acumula un aumento cercano al 60% en el último año, el segundo más alto de la medición luego del transporte.

Además, el Gobierno comunicó que lanzará un nuevo régimen de Lealtad Comercial, que saldrá por decreto y que tendrá como objetivo "evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas".

Ante este escenario, la administración macrista apeló a la ayuda de la tecnología para aplicar una "marca personal" a los precios: acercará a los usuarios distintas vías para que puedan denunciar irregularidades, como faltante de productos, infracciones al programa Precios Cuidados o publicidad engañosa, entre otros.

En este marco, una asociación de defensa de los consumidores presentará este lunes ante el Ejecutivo nacional una aplicación para que elevar los reclamos sea tan sencillo cómo apuntar el celular a un código QR.

Así, esta herramienta tecnológica no sólo será una forma de facilitar las transacciones y evitar los cargos por comisiones que pagan los comercios, sino que también se convertirá en una aliada fundamental en la lucha por el monitoreo de los precios.

Escaneá y denunciá

Los códigos QR ofrecen una mayor agilidad al momento de abonar una compra, lo que explica en gran medida su fuerte crecimiento: con el uso de una billetera virtual (como MercadoPago, TodoPago o ValePEI), el usuario simplemente escanea con su celular uno de estos gráficos y paga con su tarjeta o saldo en cuenta.

Apelando a esta celeridad, la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) diseñó un sistema para que los ciudadanos puedan denunciar infracciones de los comercios.

Según confirmó iProUP, la asociación entregará este lunes al Gobierno un proyecto de su autoría para su implementación. Así, cada punto de venta tendrá asociado un código QR que deberá ser colocado en algún lugar visible para cualquier ciudadano pueda realizar reclamos desde el celular.

"Queremos que cualquier persona nos haga saber en el acto cualquier faltante de un producto, si observa diferencias de precios en góndolas, si no están exhibidos los importes como corresponde, etcétera", señala a iProUP Sandra González, titular de ADECUA.

Añade que el objetivo de llevar esta funcionalidad a los celulares es que los consumidores "puedan realizar los reclamos de manera instantánea, en el momento, ya que sino se diluyen".

"Una vez que los recibimos, los pasaremos a la autoridad de aplicación. Más allá de que tengamos atención al público, lo que pretendemos es facilitar las quejas y que puedan hacerse de manera rápida y sencilla", completa González.

Además, la especialista señala que están trabajando con otras organizaciones de defensa de los consumidores para impulsar este tipo de soluciones, que tienen como finalidad que las infracciones a la lealtad comercial lleguen de modo más expeditivo y cobren mayor difusión.

Leyes más estrictas

El Gobierno anunció que modificará por decreto la ley 22.802 de Lealtad Comercial, para que la secretaría de Comercio Interior disponga de más facultades para sancionar conductas desleales o anticompetitivas y así proteger a los consumidores, pequeños comercios y Pymes.

La regulación vigente establece que el consumidor debe contar con "información verdadera" sobre los bienes y servicios que desea comprar y que los proveedores se manejen con reglas claras. Esta información surge de la publicidad y las promociones que realizan las marcas, el contenido de los envases y el origen de los productos.

Uno de los puntos más cuestionados por las asociaciones de consumidores es que las multas suelen ser muy bajas y eso induce a muchas de las grandes empresas a infringir la ley.



La realidad muestra que en muy pocos casos se ha llegado a aplicar medidas extremas, como la clausura del establecimiento por un plazo de 30 días. Incluso, la normativa prevé que en casos de reincidencia las sanciones pueden agravarse y hasta prevé el decomiso de la mercadería en infracción.

Para la norma, es reincidente quien habiendo sido sancionado incurra en otra infracción similar dentro del término de tres años. Este punto también podría modificarse acortando los tiempos.

Todo desde el celular

Además del sistema que diseñó Adecua, basado en el escaneo del código QR del establecimiento, ganan protagonismo otras vías para realizar reclamos de manera simple y desde el celular.

Una de ellas es la aplicación Mi Argentina, el "hub" de trámites a distancia del Gobierno. Para realizar una denuncia, hay que ingresar en el buscador "defensa del consumidor" y pulsar el ítem que permite iniciar la queja.

Otra opción es la app "Dónde Compro" que exhibe los precios de productos que se comercializan en los comercios más cercanos, según la información que las empresas notifican a la administración macrista a partir del programa Precios Claros. En caso de que no se respete el importe informado, los usuarios están habilitados para reportarlos simplemente presionando un botón.

"Es un atajo que permite abrir directamente el formulario para reclamar, en lugar de ir a la web de Precios Claros y buscar el formulario", señala Kevin Furman, programador de la app, a iProUP.

Por su parte, el Gobierno porteño tiene diversos canales para recibir denuncias de los usuarios.

"Tenemos la aplicación BA147, que le permite a cualquier ciudadano denunciar incumplimientos a la ley de Lealtad Comercial, ya sea porque el comercio no informa como corresponde el importe del producto, encuentre diferencias con el precio en góndola u observe publicidad engañosa", afirma a iProUP Gonzalo Sallent, de la secretaría de Atención y Gestión Ciudadana del GCBA.

Según el funcionario, la app tiene un promedio de 400 reclamos de consumidores por mes: "Son pedidos de inspección y dentro de las 72 horas un inspector se apersona en el local para verificar el tipo de infracción", completa.

Sallent también indica que la Ciudad recibe quejas a través del número de WhatsApp +54 9 11 5050-0147. "Esa línea funciona con un Boti (chatbot del gobierno porteño) y permite todo tipo de solicitudes, que son procesadas gracias al uso de inteligencia artificial", agrega el funcionario.

Chatear y reclamar en el momento

Además de las denuncias relacionadas con la lealtad comercial, Boti acepta diferentes tipos de consultas. El funcionamiento es sencillo: el ciudadano saluda y el sistema responde con un listado de preguntas frecuentes. Además, da la opción de realizar búsquedas específicas en caso que la conversación lo requiera.

En diálogo con iProUP, Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, explica los motivos por los que se decidió desembarcar en la app de mensajería.

"Definitivamente, Whatsapp es uno de los canales de comunicación más usados; en Capital Federal incluso es el número uno", destaca. Y agrega: "Esta herramienta es muy amigable. Que todos los vecinos puedan chatear con la Ciudad como lo hacen con amigos y familiares hace que este sistema sea percibido como muy sencillo y accesible".

Boti es un canal de atención fundamental para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ya que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. No obstante, los funcionarios aclaran que no reemplaza a los canales de comunicación existentes sino que se suma como una herramienta para acercarse a los porteños en su día a día.

El proyecto "Whatsapp" llevó más de medio año de desarrollo e involucró a todas las esferas del larretismo. El desafío, aseguran, estuvo puesto en transformar los contenidos que las personas ya consultan por distintas vías que la Ciudad otorga en una conversación orientada al intercambio de texto.

"La idea es que se convierta en el principal canal de contacto entre el vecino y la Ciudad; la primera instancia para todo lo que necesiten", afirma Felipe Miguel.



Las autoridades porteñas creen que Boti tendrá un fuerte protagonismo para denunciar comercios que incumplan con la normativa y anticipan que será un canal muy expeditivo para notificar abusos.

El jefe de Gabinete aclara que cuando Boti no pueda evacuar una duda, "preguntará por aclaraciones. A la tercera consulta, si no la entiende, derivará la inquietud para que el vecino sea atendido por un operador".

Una vez más, el celular se convierte en un gran aliado que aporta simplicidad y agilidad en los reclamos. En el marco del plan Precios Cuidados, nada mejor que tener a mano una app para denunciar incumplimientos.