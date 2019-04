Crean inteligencia artificial capaz de derrotar a campeones mundiales de DOTA 2

La búsqueda por sistemas de IA que compitan de igual a igual con los humanos sigue avanzado y una empresa llamada OpenAI lo pondrá a prueba pública.

En los últimos años, la firma de investigación de inteligencia artificial OpenAI ha estado trabajando arduamente entrenando a sus bots para que jueguen una variedad de juegos como Chess, Go y otros más complejos como Dota 2. Si creés que sos muy bueno en todos ellos, y el MOBA es tu pasión, podés probar tu habilidad contra la IA que crearon en Dota 2.

El sistema llamado "Five", un equipo de redes neuronales que han sido entrenadas analizando 45.000 años de gameplay de Dota 2, derrotó a un equipo campeón del mundo de e-sports llamado Team OG en San Francisco la semana pasada.

Esto representa un logro monumental en el diseño de un sistema que puede mejorar su habilidad con una técnica llamada aprendizaje de refuerzo profundo, en el que a un bot no se le enseña cómo jugar, sino cómo aprender a dominar el juego al descubrir cuál de sus acciones genera recompensas. El objetivo a largo plazo es comprender mejor estos sistemas y aplicarlos a otros campos, como la robótica.

The Verge informó que el equipo creador de OpenAI Five está llevando a cabo demostraciones públicas de las capacidades del sistema, avanzando hacia la construcción de software que permita que los humanos colaboren con las redes neuronales en el juego. Pero antes de eso, está abriendo una plataforma llamada Arena para permitir a los jugadores a enfrentarse a Five a fin de esta semana.

Si querés poner a prueba tus habilidades de Dota 2 reservá algo de tiempo a partir del 18 de abril a las 9PM ET / 6PM PT. Arena estará abierto durante tres días, y tendrás que registrarte acá con una cuenta de Steam para participar. Podés elegir entre 5 contra 5 competitivo, modo cooperativo con amigos y modo cooperativo para un solo jugador. Si querés tener la oportunidad de derrotar a Five, es mejor que comiences a practicar de inmediato.