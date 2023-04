Viral: mirá cómo este robot se cansa o decide "tomar una siestita"

Se trata de Digit, un prototipo de robot bípedo fabricado por la empresa estadounidense Agility Robotics para realizar tareas en entornos laborales que hayan sido diseñados para personas.

Sus habilidades para recoger y apilar cajas fueron puestas a prueba en la feria comercial de suministro ProMat 2023, que tuvo lugar el pasado marzo en la ciudad de Chicago.

Varios usuarios bromearon que el robot se cansó y, descontento con el trabajo manual, decidió desactivarse por completo.

Sin embargo, sus creadores explicaron que "con una tasa de éxito del 99 % durante unas 20 horas de demostraciones en vivo, Digit sufrió un par de caídas en ProMat", por lo que el desvanecimiento del robot no fue causado por el exceso de trabajo.

Por su parte, la vicepresidenta de comunicaciones de Agility Robotics, Liz Clinkenbeard, citada este miércoles por AP, aclaró que querían "demostrar que Digit se cayó un par de veces, que es una parte normal de cualquier tecnología nueva y que no es gran cosa".

Asimismo, precisó que el robot demostró sus capacidades durante cuatro días en ProMat, incluyendo dos días completos tras la caída que muestra el video viralizado.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj — Agility Robotics (@agilityrobotics) April 6, 2023