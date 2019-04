Frávega se digitaliza con nuevas soluciones de software

La solución Veeam Availability Solutions ayuda a garantizar la seguridad, migración y backup en 340 máquinas virtuales de Frávega

Frávega anunció una nueva alianza con Veeam Software, una empresa de soluciones de Backup que permiten La Gestión Inteligente de Datos. La cadena de elecetrodomésticos implementó Veeam Availability Suite Enterprise Plus para reducir los tiempos de indisponibilidad de sus aplicaciones productivas y evitar pérdidas en 340 máquinas virtuales.

La solución de Veeam fue presentada por la empresa Géminis, la cual ya era canal para Frávega en la plataforma de virtualización de la compañía. El asesoramiento que recibieron los ejecutivos fue íntegro. Se les presentó el producto, los ayudaron a conseguir pruebas de concepto y los acompañaron en la implementación del mismo, respondiendo las consultas técnicas que fueron surgiendo.

"Recomendamos las soluciones de Veaam, ya que es una suite completa muy estable y fácil de operar que no solo contempla la posibilidad de realizar backups, sino también de realizar monitoreo utilizando Veeam One. Esta función permite obtener métricas sobre el estatus de la plataforma de backup y de virtualización", expresó Sebastián Pereira, jefe de infraestructura IT en Frávega.

Si bien en la compañía las caídas eran poco frecuentes, cuando ocurría alguna era muy difícil recuperar el servicio por no tener la tecnología necesaria para realizar backup de las virtuales completas. Antiguamente, los respaldos se realizaban con otra herramienta a una librería de cintas. La mayor dificultad que enfrentaban, era no saber si el backup recuperaría toda la información o si era posible hacerlo en un tiempo aceptable.

No obstante, la situación cambió al incorporar la plataforma de Veeam. En el año que Frávega implementó la misma, ocurrieron varios eventos adversos que podrían haber terminado con una pérdida de información.

Gracias a Instant Recovery de Veeam, fue posible recuperar el servicio de forma casi inmediata, recuperando archivos puntuales con la función de indexación. Al mismo tiempo, se usó el backup copy para resguardar un segundo backup en AWS mientras se ejecutaba la implementación del sitio de recupero ante desastres.

Por otra parte, Frávega también utilizó Veeam Availability Suite que le permitió no solo realizar recuperos, sino que también se usó para otras funciones, como la migración de 340 máquinas virtuales en 3 fases con un tiempo de disrupción de servicio de tan solo 2 horas en cada fase. Finalmente, también se usó la función SQL Explorer para acceder a DB SQL Server y poder recuperar datos en forma parcial.