Más de 700 emprendedores y 50 periodistas reunidos en el encuentro MediaStartups

El mayor evento de este tipo en Latinoamérica celebró dos ediciones en Lima y Bogotá y logró reunir de forma exitosa a periodistas y emprendedores

Chema Nieto, fundador de MediaStartups, afirmó que "cerramos la primera gira internacional de MediaStartups con una gran satisfacción gracias a la acogida que ha tenido en Latinoamérica, donde ciudades como Lima o Bogotá se han volcado en apoyar este encuentro de referencia mundial" y agradeció "el apoyo ofrecido por socios locales y partners nacionales e internacionales para llevar a cabo este encuentro de manera exitosa".

Ambos eventos mostraron la necesidad de los emprendedores de un sitio en el que puedan dar a conocer sus proyecto, siendo los medios de comunicación los mejores aliados en esta tarea. En la edición colombiana se hizo énfasis en la necesidad de dar voz en los grandes medios a aquellos que están relacionados con la llamada economía naranja.

Nieto aseguró que "el hecho de dar las ideas y los proyectos a conocer en los medios tiene un carácter mundial, por lo que estamos trabajando desde ya en ampliar los lugares donde debe llegar MediaStartups". El fundador del encuentro remarcó la necesidad de "repetir en Lima y Bogotá, y sumar alguna ciudad más en Latinoamérica de cara a 2020"

MediaStartups contó con el respaldo de entidades como Siteground; la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA; el CEF.- Centro de Estudios Financieros, entidades de Perú como OpenPUCP, Everis Perú, Backus, Inzone, ASEP (Asociación de Emprendedores de Perú), y entidades de Colombia como Avantel, Tuniversidad.com, El Cluster Coworking Hub o Pixelco.

A su vez, el evento contó con el apoyo de media partners tales como Revista Emprendedores, Entrepreneur, Impulsa de RTVE, Investing.com, Todostartups y Top Emprendedores.