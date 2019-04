Diplomatura en Criptoeconomía Avanzada: una propuesta para comprender el potencial del Blockchain

El próximo Martes 9 de Abril, comienza la Diplomatura en Criptoeconomía: Tópicos Avanzados, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires

El próximo Martes 9 de Abril, comienza la Diplomatura en Criptoeconomía: Tópicos Avanzados en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En este contexto, entrevistamos al economista y director de la diplomatura, Nicolás Collebechi*, quién nos compartió su visión sobre el estado actual de la industria y las posibilidades que presenta en la actualidad y en el futuro de corto plazo. Adicionalmente, le consultamos sobre los contenidos así como el publico objetivo y el alcance de la misma.

A continuación, compartimos la entrevista:

1 - Parecería haber una especie de desencanto generalizado por parte del público no especializado que se acercó a este mundo en el 2017. ¿Cuál es su visión sobre el estado actual de la industria? ¿Tiene sentido seguir apostando a la tecnología Blockchain y a capacitarse en esta área?

Durante el 2017, mucha gente tuvo su primer acercamiento masivo a la tecnología blockchain debido a la red Bitcoin. El incremento exponencial en el valor del bitcoin en términos de las monedas fiduciarias, especialmente en el segundo semestre del 2017, representó un incremento notorio en la demanda. Sin embargo, la propuesta Bitcoin es uno de los múltiples usos de la tecnología Blockchain y mucha gente se acercó simplemente por un motivo especulativo sin comprender a fondo la propuesta subyacente. Comenzado el 2018 y luego de producirse la previsible corrección en todo el mercado cripto, muchas personas perdieron el interés pero contrariamente a lo que se suele pensar, dicha corrección no fue más que una muestra adicional de un mercado que madura con el correr del tiempo.



Así como a comienzos de los años 90 se produjo un depuramiento con el boom de las "punto com", el ecosistema Blockchain se encuentra en un estadío similar donde los proyectos que han demostrado solidez se han podido posicionar mientras que otras propuestas son parte ya del pasado. Se están dejando de lado las ideas para pasar a los hechos y en ese proceso es lógico que se ajuste la capitalización del mercado y la percepción del valor de cada proyecto. Y hablo de percepción, porque muchos proyectos son propuestas incipientes donde es muy difícil hoy por hoy poder cuantificar su valuación a largo plazo.

Ante esta situación de transición natural que ocurre en cualquier industria, la Blockchain como propuesta tecnológica, sigue siendo analizada continuamente en detalle por los particulares, el sector privado y los gobiernos. El potencial de la tecnología Blockchain, va mucho más allá de generar un token que actúe como reserva de valor. Ese es el primer punto de inflexión que hay que asimilar. Sus características como propuesta tecnológica, le dan un valor muy interesante que está siendo explorado por los Estados por ejemplo, para diseñar políticas monetarias y fiscales así como por parte de las empresas privadas, que buscan optimizar procesos y brindar mayor transparencia y menores costos a sus clientes.



Finalmente, los particulares siguen utilizando la tecnología Blockchain como vía alternativa para desarrollar proyectos descentralizados y acudir al financiamiento colectivo, especialmente en aquellos verticales donde existen restricciones o problemas clásicos dentro de la economía tales como la información asimétrica o el acceso restringido al crédito.

Resumiendo, personalmente creo que el mejor momento para incursionar y seguir capacitándose con la tecnología Blockchain es justamente ahora, ya que el mercado se encuentra en una etapa madurativa y expansiva donde los frutos se van a ver en los próximos años.

2 - ¿Cuál es a su entender el estado actual de la tecnología Blockchain?

Personalmente, creo que es una tecnología que se encuentra en sus albores y que posee un potencial enorme. Si recordamos lo que era la World Wide Web durante la década de 1990 y pensamos en lo que es hoy, creo que todos coincidiremos en que la Internet como propuesta, ha cambiado radicalmente la forma en la que nos comunicamos, compramos, consumimos servicios y hasta nos vinculamos e interactuamos diariamente.



Blockchain a mi humilde entender como comentaba previamente, se encuentra en un estado temporal similar en el cual mucha gente está empezando a dar sus primeros pasos para comprender esta nueva tecnología mientras que el sector privado y público siguen explorando activamente los posibles usos.

3 – ¿Qué oportunidades brinda esta tecnología a su entender tanto a los particulares como al sector privado y a los Estados?

En el caso de los Estados y el ámbito gubernamental en general, las ventajas son muy notorias. Existe una desconfianza generalizada por parte de los ciudadanos de muchos países desde hace décadas, sobre la capacidad de los Estados para articular políticas monetarias y fiscales estables y saludables. Problemas de público conocimiento tales como la inflación, la devaluación, el manejo discrecional de recursos públicos, etc. no son más que ejemplos concretos que se han repetido a lo largo de las décadas en distintas economías.



La propuesta Blockchain puede generar un punto de inflexión para aquellos Estados que pretendan generar mayor previsibilidad en sus políticas monetarias y fiscales articulando propuestas que queden plasmadas con reglas claras dentro de una blockchain pública. Asimismo, el uso de las organizaciones descentralizadas autónomas (conocidas comúnmente como DAOs) le permitirían a los Estados dotar de gran transparencia el proceso de distribución de recursos entre sus distintos ministerios, intendencias, etc.







Actualmente, los ciudadanos no cuentan en muchos casos con una forma precisa de comprender donde, como y cuando se utilizan los recursos del Estado y este es tan solo otro ejemplo de cómo la tecnología Actualmente, los ciudadanos no cuentan en muchos casos con una forma precisa de comprender donde, como y cuando se utilizan los recursos del Estado y este es tan solo otro ejemplo de cómo la tecnología Blockchain podría colaborar en el proceso. Si pensamos tan solo en los procesos de licitación por parte de un Estado, la redistribución de la riqueza, la política fiscal y la regulación de la tasa de emisión de la moneda de curso legal, creo que con estos ejemplos simples queda muy claro que el uso de esta tecnología podría permitirle a los Estados en general recuperar gran parte de la confianza de los ciudadanos estableciendo previsibilidad y transparencia.



Lógicamente, para que esto ocurra es necesario que un Estado respete las reglas estipuladas en una blockchain. En el fondo, todo se trata de una cuestión de confianza, un pacto social entre los ciudadanos y el Estado.

Para los particulares, la tecnología blockchain es una forma directa de acceder a financiamiento por parte de terceros, especialmente en aquellos sectores donde tradicionalmente el crédito es muy caro o existen altas barreras de entrada por los costos asociados. Un ejemplo concreto lo representa la industria de las energías renovables, donde tradicionalmente el acceso al crédito para este tipo de proyectos suele ser una gran limitante.



Lógicamente, cualquier empresa que quiera hacer uso de la tecnología Blockchain para recaudar fondos, debe tener un departamento legal y contable que realice los procesos de AML (control sobre lavado de activos) y KYC (conocimiento del cliente) correspondientes para cumplir con la normativa internacional.

Finalmente, en el caso del sector privado, la tecnología blockchain probablemente va a ser utilizada por los grandes actores de la banca, las finanzas, la publicidad digital, la lógistica, la salud, etc. Simplemente basta con analizar las empresas detrás de iniciativas como el consorcio R3, EEA (Ethereum Enterprise Alliance) o Digital Asset para comprender la magnitud que el uso de esta tecnología tendrá en los verticales con los cuales diariamente interactuamos.

4 - ¿Cuáles son a su criterio los grandes cuellos de botella que actualmente tiene la industria?

En este sentido, creo que tenemos que diferenciar lo que es adopción de lo que es la tecnología. Respecto a lo primero, la gran mayoría de la población mundial aún no ha tenido la posibilidad de capacitarse y esto representa un gran desafío porque comprender la tecnología Blockchain requiere hacer un "click mental" importante y reconfigurar el concepto de lo que entendemos por valor y el intercambio del mismo.



Por este preciso motivo, es que existen distintas propuestas desde diferentes universidades para poder empezar a introducir de a poco a cada vez más personas capacitadas a esta industria. El proceso de adopción masivo creo que es todavía paulatino porque la curva de aprendizaje es lenta y los casos de uso concretos aún no abundan a nivel global.

La tecnología Blockchain, sacando de lado casos evidentes como Bitcoin, aún no dispone de cientos o miles de casos de uso utilizados en el día a día por parte de la población mundial. A medida que los casos de uso aumenten, lógicamente aumentará el interés por comprender más sobre al menos los lineamientos básicos de esta tecnología tal cual como ocurrió con Internet. Quince o veinte años atrás no era una prioridad saber navegar la web o poder mandar un email. Hoy es todo lo contrario y creo que algo similar ocurrirá en algunos aspectos con la tecnología Blockchain en la medida que los casos de uso tengan llegada de forma masiva a la población mundial.

Luego, dejando de lado los aspectos de adopción y yendo más a la propuesta tecnológica en sí, desde hace largo tiempo son temas de intensa investigación tópicos tales como la escalabilidad, la sustentabilidad y la interoperabilidad. La propuesta Blockchain precisa ser robusta, segura y tener una capacidad similar de procesamiento de transacciones e intercambio de valor entre distintos tokens digitales similar a la de operadores tradicionales como VISA, Mastercad, etc. para poder ser una opción de uso cotidiano entre los consumidores de todo el mundo.

Muchos proyectos de la industria están desde hace tiempo estudiando y experimentando sobre cada uno de estos temas con detalle en diferentes blockchains.

5 - ¿Tiene demanda esta industria en el mercado laboral global?

Indudablemente. La tecnología Blockchain deriva en las empresas del rubro la necesidad de trabajar en una serie de áreas diferentes pero interrelacionadas tales como regulación y legales, marketing, finanzas y obviamente criptografía, investigación y programación que son el corazón de esta industria. Cualquier proyecto de alcance masivo basado en la tecnología Blockchain, posee equipos con personal altamente especializado en sus distintas áreas pero existe actualmente una gran escasez de conocimiento y por ende de capital humano disponible.



En este sentido, es un momento ideal creo para capacitarse. Las oportunidades de trabajo abundan actualmente en esta industria ya que existe una enorme demanda insatisfecha globalmente. Las empresas y los Estados requieren cada vez más personal especializado y existe una problema notorio de escasez de recursos. A mi entender, es un excelente momento para capacitarse pensando a futuro.

6 - ¿Podría comentarnos brevemente de que se trata la diplomatura que dicta y cuál es el público objetivo? ¿Cómo es la metodología?

Me parece importante volver a aclarar que en esta diplomatura en particular, asumimos que el alumno ya tiene los conocimientos mínimos de base necesarios para poder comprender los temas tratados. Dentro de esta propuesta, la idea de la diplomatura es estudiar con más detalle otro tipo de proyectos diferentes a los de base en la industria (Bitcoin y Ethereum) para dar lugar al estudio de propuestas de tercera y cuarta generación.



También analizamos a lo largo del curso, como la tecnología Blockchain está siendo analizada por parte de los distintos Estados y gobiernos a lo largo del mundo y lógicamente, estudiamos en clase diversos casos de uso, conceptos y problemas de la industria más complejos que los que abordamos generalmente en la diplomatura introductoria. La idea es también invitar a diversos expertos de la industria para que puedan explicar los proyectos sobre los cuales se encuentran trabajando y lo puedan hacer al más alto nivel, compartiendo su conocimiento con todos los tecnicismos y jerga propia de un experto.



Respecto al público objetivo, realmente no es necesario tener ningún background específico o formación en ninguna área en particular pero sí es necesario tener como comentaba anteriormente, una formación previa en conceptos básicos e introductorios sobre tecnología Blockchain.

Esta es una diplomatura especialmente diseñada para gente que ya tiene los conocimientos de base y le interesa seguir profundizando a través del desarrollo de temas más avanzados e interactuando con speakers de primer nivel que trabajan activamente en distintos proyectos ya sea en las áreas técnicas, de desarrollo de negocios, legales o regulatorias.

Me parece también importante destacar que este curso no esta pensado ni diseñado para personas que estén buscando aprender a programar sobre una blockchain específica o que les interese por ejemplo, trabajar sobre criptografía o aspectos técnicos del día a día del mundo Blockchain. Esta es una diplomatura orientada al público general, no al público altamente especializado y netamente técnico.

Finalmente, en cuanto a la metodología, al comienzo de cada clase se responden todas las dudas que tengan los alumnos y luego se procede a desarrollar o analizar un tema en particular en función del temario propuesto. Todas las clases quedan grabadas para que el alumno acceda cuando guste a las mismas a lo largo de la cursada y el ritmo de avance es incluso más intenso que el propuesto generalmente en un curso presencial. La cursada es a distancia, con una clase real time de una hora y media por semana y videos complementarios entre clase y clase.



Hemos dado capacitaciones a distancia desde fines del 2015 y el feedback obtenido por parte de los alumnos ha sido muy positivo. Esta modalidad de cursada permite literalmente aprender cómo, cuándo y desde dónde se quiera, sin perderse nada en caso de no poder asistir a una clase.



* Nicolás Collebechi, es economista, consultor y director de la Diplomatura en Criptoeconomía (Tópicos Avanzados) del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). La diplomatura comienza el próximo 9 de Abril. La modalidad de cursada es a distancia con clases semanales real-time y diploma expedido por la Universidad. Inscripciones e información: Escuela de Postgrados (+54 11) 3754-4843/4848 o vía email [email protected]. Todos los conceptos desarrollados durante la diplomatura no constituyen asesoramiento financiero, impositivo ni legal. El alumno es el único responsable por sus propias decisiones de inversión.