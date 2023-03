Elon complicado: Twitter sufre problemas y esta nueva rival aprovecha para entrar en escena

Miles de usuarios de Twitter no pudieron ver los tuits, pero la nueva red social descentralizada llamó la atención entre los usuarios de internet

Twitter, la red social de Elon Musk, sufrió otra fuerte caída en el arranque de marzo cuando miles de usuarios indicaaron que se posían problemas con la plataforma. La incidencia ocurrió justamente mientras Bluesky, el nuevo proyecto del fundador de Twitter, Jack Dorsey, entraba en fase de pruebas beta.

Los datos de Downdetector mostraron miles de informes de problemas de usuarios de Twitter desde las 9 de la mañana UTC, que se fueron resolviendo poco a poco a lo largo de cinco horas.

El 59% de los problemas notificados procedió de usuarios de aplicaciones móviles, mientras que otro 35% fue de usuarios de sitios web.

Twitter aún no confirmó la causa de la interrupción, pero varios informes indican que los usuarios de distintas partes del mundo experimentaron problemas. Por ejemplo, los feeds "Following" y "For You" no mostraban ningún tuit o contenido.

Twitter comienza marzo con una caída

The New York Times informó de que otros 200 empleados fueron despedidos de la empresa durante el fin de semana. Desde que Musk se hizo cargo de la plataforma, la plantilla de Twitter se redujo de más de 7.500 a menos de 2.000 empleados. Según el informe, la empresa despidió a jefes de producto, científicos de datos e ingenieros.

Mientras Twitter lidiaba con su último apagón, la plataforma de redes sociales descentralizada de Dorsey, Bluesky, entró en pruebas beta privadas. Como Cointelegraph informó, la aplicación móvil se puso a disposición de usuarios seleccionados a través de una prueba beta solo por invitación.

Twitter sufrió una caída el primer día de marzo

De acuerdo con los informes iniciales, la aplicación estuvo disponible en la tienda de aplicaciones de Apple desde el 17 de febrero y tenía más de 2.000 descargas a fines de mes. Sin embargo, aún no está disponible en Android.

Un informe de enero sugería que Twitter trabaja en el desarrollo de funciones de pago para la aplicación, con la posibilidad de incorporar la funcionalidad de criptomoneda en el futuro. La aplicación de también lanzó en enero una función de búsqueda de precios de criptomonedas que incluía más de 30 tokens diferentes.

Bluesky surgió como un producto secundario de Twitter en 2019, con el objetivo de crear un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales.

Mientras tanto, otra plataforma descentralizada de medios sociales, Damus, también se puso en marcha en febrero de 2023. Se trata de un servicio de mensajería basado en Nostr, una red descentralizada que ofrece mensajería privada cifrada de extremo a extremo y otros servicios.

Otro proyecto que quiere reemplazar Twitter

Con Elon Musk a la cabeza, las cosas no están pintando bien para Twitter, y son varias las personas que buscan alternativas existentes o nuevas, como esta que está llamando la atención.

Esta nueva opción es muy reciente, recién fue lanzada el pasado noviembre, está en fase alfa cerrada, y tiene menos de cien usuarios registrados.

T2 es otra de las alternativas a Twitter

Con el nombre, por ahora, de T2, ya llamó la atención de varios inversores. La nueva plataforma es comandada por Gabor Cselle, emprendedor que ya creó varias empresas, varias de ellas vendidas a a Google y hasta la propia Twitter.

Aún en proceso de contrucción, ya recibió una ronda de financiación de u$s1.100.000, en la que participaron 17 inversores, como Bradley Horowitz, Rich Miner, y la exdirectora ejecutiva de Wikipedia, Katherine Maher.

Gabor Cselle quiere contruir una nueva alternativa a Twitter,y, en sus propias palabras, llevarlo a como era antes, aunque no se sabe qué quiere decir con eso.

Te puede interesar Así funciona MyKeego: el primer servicio de carsharing del país y uno de los más populares

El equipo de desarrollo cuenta con sólo 7 personas por ahora, pero parte de la nueva financiación se utilizará para contratar nuevos empleados.