Música y videojuegos en la pantalla grande: los contenidos alternativos se apropian del cine con funciones agotadas

Coldplay, BTS y League of Legends protagonizaron un fenómeno que no para de crecer: el uso de las salas de cine para espectáculos "alternativos"

Los fans del cine saben que la mejor manera de disfrutar de una buena historia es a través de una pantalla gigante y con sonido envolvente. Sin embargo, las películas no son las únicas producciones que dicen presente en Cinemark Hoyts. Cada vez son más los conciertos y eventos de gaming que llegan a sus salas con una respuesta inédita del público, que quiere todavía más.

El 2022 estuvo lleno de ejemplos de este fenómeno, donde comunidades no necesariamente fanáticas del cine llenaron salas y agotaron entradas de conciertos y eventos de gaming para vivirlos de una manera diferente. Mientras Hollywood se recupera de la pandemia con pocos estrenos de peso en los cines, la música llegó para quedarse con formatos innovadores y transmisiones en vivo únicas que pueden disfrutarse desde la comodidad de una butaca y con un rico acompañamiento.

El show destacado de este 2022 fue Coldplay Music of the Spheres - Live Broadcast From Buenos Aires, recital que casi 40 mil personas eligieron ver en los cines. La banda liderada por Chris Martin realizó un total de diez presentaciones en el país, con invitados nacionales e internacionales, y su impactante show se vivió también en los cines de la mano de fans que están en busca de experiencias únicas.

La banda de k-pop BTS transmitió sus conciertos en cines

Más temprano en el año, BTS también agotó funciones con Permission to Dance on Stage, otra transmisión en vivo que tuvo lugar en salas de cine de todo el mundo gracias a tecnología de punta y una comunidad de fans que no conoce fronteras. Aparte de ser conciertos visualmente explosivos, ideales para vivir en pantalla grande, también son shows donde los fans pueden sentirse protagonistas al compartirlo en comunidad y de manera simultánea con espectadores de todo el mundo.

Son cada vez más los shows que llegan a los cines, con propuestas para públicos amplios y con gustos muy diferentes. Los fanáticos de Los Beatles y Duran Duran también pudieron ver a sus artistas favoritos como nunca gracias a los estrenos de The Beatles: A Concert for George y Duran Duran: A Hollywood High, película que también incluye entrevistas y material documental para complementar la experiencia sonora con eso que los fans tanto aman del detrás de escenas.

El gaming no se queda atrás en esta tendencia y es un fenómeno aparte. Jugadores y espectadores de League of Legends agotaron funciones en seis complejos de Cinemark Hoyts para ver la final de Worlds, el campeonato mundial del popular videojuego creado por Riot Games, en noviembre de 2022. Lo que muchos reservan para la comodidad de sus sillones, lentamente se está convirtiendo en un evento para compartir y disfrutar a lo grande en la sala de cine más cercana y con la euforia al máximo.

Los torneos de videojuegos también se pueden seguir en la pantalla grande

Algo similar ocurrió con Critical Role, la popular serie web protagonizada por actores de voz del mundo del cine y el gaming, que llevó una de sus campañas a la pantalla grande por primera vez en 2022. La tripulación fanática del juego Dungeons & Dragons liderada por el actor Matthew Mercer estrenó funciones en enero y diciembre. El público respondió de la mejor manera porque la particular aventura sirvió como un genial anticipo al estreno de la adaptación de Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones, que llegará en marzo.

Este 2023 se prepara con muchas más novedades para los amantes de los conciertos en pantalla gigante. Meses antes de su presentación en el Lollapalooza, admiradores de Billie Eilish podrán disfrutar como nunca de la artista en vivo con Billie Eilish Live at the O2, show extendido de la gira mundial de Happier Than Ever. Con la mayor calidad visual y sonora, 20 cámaras cinematográficas y un total de 27 canciones, la filmación llega a los cines por única el 27 de enero. El show se encuentra nominado en la categoría Mejor Película Musical en los Premios GRAMMY 2023 que se entregarán en febrero.

Aunque el año recién comienza, febrero también va a contar con otro show de BTS en las salas de los complejos Cinemark Hoyts. La preventa de entradas comienza el 11 de enero y se esperan tres funciones colmadas de público listo para bailar y cantar. También se esperan más eventos del mundo gamer, que prepara grandes competencias e iniciativas para todo 2023.