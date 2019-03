¿Amazon dejó afuera a Argentina y Chile?: anunció un centro en Colombia para su negocio de nube

El gigante del ecommerce anunció que realizará una inversión millonaria en Bogotá, además de un programa de capacitación para más de 2.000 estudiantes

Amazon Web Services (AWS), una unidad de Amazon.com Inc, anunció que hará una inversión en infraestructura Edge en la capital de Colombia y apoyará un programa de entrenamiento para más de 2.000 estudiantes en tecnología digital.



El director regional de sector público de Amazon Web Services para Canadá, el Caribe y América Latina, Jeffrey Kratz, dijo que la compañía apoyará el desarrollo de la infraestructura digital que le permita a los emprendedores concretar sus proyectos.

"Estoy satisfecho de anunciar la inversión en la infraestructura en Colombia en uno de nuestros sitios, que habilitará a esas personas a los nuevos emprendimientos", afirmó Kratz en un evento en el que presentó el universo de servicios de computación en la nube para el sector público.



El ejecutivo dijo que AWS proveerá una inversión en infraestructura Edge en Bogotá para finales de 2019. Una ubicación Edge es el sitio en donde los usuarios finales tienen acceso a los datos localizados en AWS.



El directivo no reveló detalles de la inversión. Los Edge se encuentran en la mayoría de las ciudades más importantes alrededor del mundo y se utilizan específicamente por CloudFront (CDN) para distribuir contenido a los usuarios finales y reducir latencia o demora.



Amazon, el minorista en línea más grande del mundo, anunció en agosto pasado que abriría su primer centro de servicio al cliente en Colombia a fines de este año y emplearía a 600 personas.

¿Qué pasa con Chile y Argentina?

El propio presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con ejecutivos de Amazon para cerrar detalles sobre otra apuesta más del gigante en el país latinoamericano. Y hasta habló de "centros de cómputo" en un tweet.

De esta forma, dio a entender que el datacenter que Amazon instalaría en Chile o la Argentina según los rumores que surgieron el año pasado se instalaría en suelo bogoteño.

Esto originó que los gobiernos de ambos lados de la Cordillera activarán operativos para atraer a la empresa más valiosa del mundo, que invertiría en el proyecto cerca de u$s1.000 millones y daría empleo a 700 personas.

"Jeff Bezos quedó encantado con la Argentina. Podría venir más veces, pero a hacer turismo".

Todo apuntaba a que ese país podía ser el receptor de ese plan de expansión. En efecto, el Ministerio de Modernización había sellado un memorándum de entendimiento con la compañía para avanzar con la digitalización de trámites y almacenamiento de documentación. Hasta el presidente Mauricio Macri estuvo presente durante la firma del documento.

Con la cartera de Andrés Ibarra como primer "caso de éxito de la región", el país podría liderar la expansión de los servicios de AWS al sector público a varias naciones de Latinoamérica.

Más tarde, otra versión señalaba que Amazon se instalaría en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, atraída por la disponibilidad de agua para los sistemas de refrigeración de equipos y parques de generación de energía eólica para asegurar la disponibilidad de electricidad.

También la mayor cantidad de ofertas laborales publicadas por la firma en Linkedin para Buenos Aires con respecto a Santiago (incluyendo la de Hispanic Countries Head of Sales for Public Sector in South America, el único puesto regional que podría requerir de una oficina física) alimentaba las esperanzas de Casa Rosada.

Finalmente, Amazon escogió nuevamente a Colombia y evalúa llegar a Chile, donde hace unas semanas lanzó Alexa, su asistente digital. La Argentina, en tanto, retrocedió varios casilleros en su lista de prioridades.

Lo cierto, es que las instalaciones anunciadas para Bogotá no serán para el almacenamiento de datos, sino para infraestructura de comunicaciones para que usuarios de Latinoamérica puedan acceder más rápido a contenidos alojados en cualquiera de los datacenters globales de la firma.

Por lo que todavía no está definida la sede del nuevo datacenter: Colombia, Chile y la Argentina siguen en carrera dentro de las preferencias de la firma de Bezos.

El "plan Latam"

Según una alta fuente consultada por iProUP, el romance de Bezos con la Argentina se quebró durante la breve estadía del poderoso empresario en el país.

El hombre más rico del mundo y su mujer, Mackenzie, estuvieron paseando por el barrio porteño de Palermo junto a familiares. Bezos también visitó las provincias de Santa Cruz (El Calafate) y Tierra del Fuego en la última semana de diciembre de 2017.

El 28 de ese mes, el Gobierno había anunciado la "recalibración" de las metas de inflación, un hito que los analistas advierten como uno de los detonantes de la corrida bancaria que arrancó en abril.

Pero otra hipótesis aparece con más fuerza y sugiere que la decisión estaba tomada antes de ese viaje. Es la existencia de un roadmap (hoja de ruta) para el despliegue en la región.

"Estuve en Seattle hace unos años en el headquarter de Amazon, con toda la plana mayor. Estaban hablando de que Latinoamérica seguía por Colombia y Chile, no por la Argentina. ¿Sabés cuánto falta para que vengan?", señala a este medio otra alta fuente consultada por iProUP.

"Todavía tiene que abrir Corea del Sur, Turquía, Brasil, Rusia y Sudáfrica", agregó el entrevistado, conocedor del tema.

En efecto, el paso se dio en esa dirección. El gigante del e-commerce anunció su desembarco en Bogotá, donde instalará un centro de atención al cliente que prestará servicio a todos los países de habla hispana.

Para montar el negocio, contratará a unas 600 personas antes de fin de año y lo que generá una gran expectativa en esa nación: la prensa local advierte que ya hay más de 27.000 interesados en aplicar a una vacante.

El segundo destino sudamericano, entonces, sería Chile. Desde su asunción en marzo pasado, el presidente Sebastián Piñera se reunió varias veces con ejecutivos de la firma.

Están en agenda dos proyectos conjuntos: el almacenamiento centralizado en AWS de los datos recopilados por los observatorios astronómicos chilenos y la instalación de un centro de distribución.

Esto inclinaría la balanza para que, además, la firma de Jeff Bezos también levante un centro de datos en ese país. Hasta la Corporación de Fomento (CORFO), organismo gubernamental de apoyo a emprendimientos, ofreció financiar una parte de la instalación de Amazon.

"Efectivamente, estamos en conversaciones", fue la escueta respuesta de la entidad ante la consulta de iProUP.

¿Chile tiene más chances?

"Chile tiene un buen ecosistema emprendedor y una economía mucho más sólida", argumentó otro empresario, también en off-the-record, a iProUP. El anonimato tiene una razón: gran parte de las startups utilizan Amazon Web Services como proveedor de computación en la nube.

Justamente, las empresas de base tecnológica, las que requieran almacenar una gran cantidad de información o las que necesiten la disponibilidad en todo momento de esa información son los principales clientes de AWS. Especialmente las startups, que se benefician del servicio escalable que ofrece la compañía, pagando por lo que utilizan.

La Argentina es pionera en emprendedorismo digital. Cuenta con cinco "unicornios" o empresas con una valuación superior a u$s1.000 millones, como Mercado Libre, Globant, OLX y Despegar. Más otro en camino: Etermax, el estudio detrás del juego Preguntados.

Sin embargo, existen otros destinos más seductores en la región, que muestran una comunidad de startups más efervescente.

Según el Índice Global Emprendedor 2018 (GEDI, por sus siglas en inglés), Chile aparece actualmente como el país con el mejor ecosistema de América del Sur, con un puntaje de 59%.

Le siguen Colombia (38%), Uruguay (34%) y Perú (28%). La Argentina cierra el top-five sudamericano con 24%, delante de Ecuador, Bolivia y Brasil, todos con 20%.

Como referencia, teniendo en vista el ranking mundial, Estados Unidos consiguió un puntaje de 83,6% y estuvo al tope de la lista, mientras que Chile se ubicó 19º, Colombia, 47º; y la Argentina, 85º.

Con respecto a la situación local, el país cafetero combina las dos principales virtudes de las naciones trasandinas: su panorama económico es más tranquilo que el argentino, a pesar de que el peso colombiano llegó a su máxima cotización en dos años; y tiene un mercado con una población de 49 millones de habitantes, muy similar a los 44 millones de argentinos y tres veces superior a los 18 millones de chilenos.

Además, las fluctuaciones del peso argentino que se produjeron el año pasado no son una cuestión menor para la corporación de Seattle. En efecto, su último reporte trimestral muestra que es fuerte en Estados Unidos y Canadá, pero sus ingresos son menores fuera de esa región por temas cambiarios.

En el reporte, el gigante indicó que obtuvo ingresos por u$s2.800 millones, un avance de 10 veces, gracias a las ventas de AWS, publicidad y servicios a terceros. Mientras que las ganancias subieron 29%, aunque pudieron ser superiores.

En ese informe, la compañía informó los accionistas sobre un "impacto desfavorable de u$s260 millones interanual por las variaciones en las tasas de cambio de países extranjeros".

Pero el turno de la Argentina no dependerá de sus rivales andinos. Y quizás tampoco de su moneda. Sino de la suerte de su principal socio comercial.

En este punto, la fuente que estuvo en la casa matriz de Amazon escuchó que la bigtech recién "bajará" al país cuando lance en la nación verdeamarelha su servicio de venta de productos físicos, ya que por el momento sólo comercializa libros electrónicos y computación en la nube. ¿Será 2020?