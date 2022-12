Exejecutiva de Ethereum asevera que la red de Buterin siempre está "un paso atrás" de Polkadot

La Directora de Comunicación de la Web3 Foundation adelanta todo lo que viene en enero, durante uno de los eventos más esperados

El mundo de las criptomonedas atravesó en complejo 2022 luego de alcanzar récords históricos a fines de 2021. En este contexto, Úrsula O'Kuinghttons, Director of Communications and Partnerships at Web3 Foundation and Polkadot, asevera iProUP que "Polkadot siempre va un paso adelante de Ethereum", la red cofundada por el ruso Vitálik Buterin.

O'Kuinghttons es periodista, trabajó en el diario español El País, en televisión, en radio y en el 2010 pasó a ser Directora de Comunicación de un área del Ministerio de Relaciones Internacionales de España, que tenía que ver con oriente Medio.

En 2012, la ejecutiva conoció a Buterin en un meet up en Arizona y pensó que la industria de la Comunicación "tenía que estar relacionada con la industria criptográfica".

O'Kuinghttons adelanta también que Polkadot realizará próximamente un evento "que revolucionará enero".

Cuenta que, a partir de ahí, "creamos 18 Redacciones tokenizas en los Estados Unidos en Ethereum" y recuerda que en 2020 se unió a Polkadot, a la que describe como "la evolución". "Polkadot siempre va un paso adelante que Ethereum", golpea.

Y agrega: "Yo trabajé, toqué Ehtereum, estuve dos años trabajando con Smart Contracts en Ethereum en Redacciones y no era escalable. Era muy difícil, de ahí, que me fui a Polkadot".

Gavin Wood, uno de los creadores de Polkadot

Polkadot se prepara para "romperla toda" en enero

Durante el primer mes de 2023, la Facultad de Derecho se vestirá de Rosa para recibir a la comunidad de Polkadot.

Se trata de la Blockchain Academy, que es la primera de su tipo y brindará un programa educativo basado en el aula que cubre los fundamentos conceptuales y la aplicación práctica de la tecnología blockchain, utilizando Polkadot y Substrate como base.

Fundada por Gavin Wood, la Academia está dirigida por ingenieros e investigadores líderes del ecosistema Polkadot, Parity Technologies y Web3 Foundation.

El evento reunirá durante un mes a los mejores desarrolladores internacionales, que trabajaran sobre el futuro de Internet.

O'Kuinghttons comentó que la comunidad cripto es una de las más grandes en America Latina.

La última Blockchain Academy se celebró en Cambridge y en está oportunidad tendrán como partner a la UBA.

DOT, ahora es un software

"Esto no es solo una moneda. Es toda una tecnología que hay detrás. Viene los principales referentes. La evolución de Internet se va a poder ver en Buenos Aires por un mes", resalta.

Entre los avances más recientes se encuentra un paso fundamental para alcanzar la Web3: Token de la blockchain Polkadot (DOT).

"Inicialmente se ofrecía, vendía y entregaba a los usuarios como un valor o activo digital evolucionó para llegar a una siguiente fase en la que ya no es considerado un valor sino un software", explica.

Esperando la Regulación

Polkadot es una red Blockchain pública cuyo principal objetivo es servir como un punto de conexión entre distintas redes de bloques.

Además, aclara que "ya no es un security" el token de Polkadot y destaca que "su evolución le permitió transformarse en su software".

Revela que "en 2023, la Unión Europea lanza MICA, uno de los marcos regulatorias más importantes en Blockchain".

"Hasta hace unos años los reguladores no entendían el concepto de regulación pero hoy puedo decir, que el 90% sabe qué es en Europa y los Estados Unidos. Lo conocen después de lo que pasó con Cambridge Analytica y Amazon que controlan lo que es nuestra vida en Internet", completa.