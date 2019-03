Ideal para hipocondríacos: el Apple Watch ya permite hacer electrocardiogramas instantáneos

La Comisión Europea aprobó una ley que permite que su dispositivo inteligente pueda hacer pruebas de ECG pero los cardiólogos no estarían muy contentos.

Una de las mayores novedades de la última versión del Apple Watch presentado en septiembre es la posibilidad de que el usuario se pueda hacer un electrocardiograma (ECG) instantáneo. Sin embargo, los usuarios europeos no pudieron acceder a esta función hasta ahora: la Comisión Europea analizó el dispositivo y tras medio año aprobó el uso.

La versión 5.2 de WatchOS que habilita la función de ECG ya está disponible en 19 países europeos y Hong Kong, cuando hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos. Sin embargo la comunidad médica europea tiene algo que decir al respecto. José María Guerra, presidente de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología declaró que la función "tiene un valor predictivo y por lo tanto es útil, no tiene ningún sentido que los médicos nos enfrentemos a eso". Sin embargo Guerra piensa que "esto no sustituye ni a un 'holter' tradicional, ni a un electrocardiograma de 12 derivaciones ni a una ecografía, y menos a la opinión y la valoración de un cardiólogo".

El sistema es muy simple: con solo colocar un dedo sobre la corona del Apple Watch, con la correa bien ajustada a la muñeca y la zona totalmente seca, podemos obtener luego de medio minuto un registro. El análisis ofrece cuatro resultados posibles: ritmo sinusal, fibrilación auricular, frecuencia cardíaca alta o baja o no concluyente, a la vez que permite que el usuario agregue diferentes síntomas de una lista. Además se puede generar un PDF que puede ser enviado al médico para un análisis posterior más profundo.

La diferencia más grande con un electro convencional tiene que ver con las derivaciones. Según Guerra el Apple Watch "permite obtener una reconstrucción precisa de una derivación del electrocardiograma, cuando lo habitual es que sea de 12 derivaciones". El método tradicional mide ondas eléctricas desde diferentes ángulos del corazón, lo que produce 12 formas de onda. Esta limitación hace que el dispositivo sea incapaz de detectar infartos, coágulos de sangre, accidentes cardiovasculares u otras afecciones del corazón como insuficiencia, hipercolesterolemia o hipertensión.

Este ECG simplificado solo puede detectar solamente arritmias, y el cardiólogo explica que "Esto no es útil ni para detectar un infarto ni para hacer un diagnóstico del ECG, de hecho, la pantallita lo único que te dice es 'no tiene usted fibrilación auricular'. Punto". Por los peligros que pueden derivar el uso de esta herramienta, Apple se cubre las espaldas cubriendo la web del dispositivo con avisos legales de todo tipo. Sin embargo, la empresa de Cupertino asegura que el Apple Watch permite avisar al usuario en caso de detección de irregularidades que conduzcan a un diagnóstico de arritmia con una fiabilidad del 98%.

Un problema de los estudios aparecidos en medios especializados, es el hecho de que se realizan en individuos sanos cuando el target del reloj es pacientes con antecedentes de problemas cardíacos. Según Guerra el dispositivo "puede ser útil para aquellas personas que sientan palpitaciones y el reloj les detecte una arritmia que de otro modo no se hubiera detectado" y agrega "¿pero cuál es el problema? Que una población desinformada puede decir 'me duele el pecho pero el reloj me dice que no tengo fibrilación, pues ya estoy tranquilo', y eso no es así, no tener FA no significa que no se esté teniendo un infarto en ese momento".

Una publicación reciente del Departamento de Cardiología del hospital belga de Leuven dictamina que "es demasiado pronto para recomendar el Apple Watch a pacientes en rehabilitación cardíaca". Según Guerra, el ECG del Apple Watch tiene mucho futuro, al menos en Estados Unidos ya que "La sociedad americana es muy médicodependiente, todos quieren tener un control absoluto de lo que les pasa, pero la cultura mediterránea es más de 'prefiero no saber', como si no sabiéndolo lo evitaras", reflexiona.

Sin duda el Apple Watch puede llegar a ser una bendición para que los hipocondríacos estén más tranquilos pero su utilidad final puede llegar a ser relativa. "Desde luego, este aparato puede generar consultas que no sirvan para nada, pero si genera una que sirva, aunque las otras 10 no sirvan, ya habrá valido la pena", dice el cardiólogo. "De todas formas, en muchísimos pacientes esto del ECG no tiene ninguna utilidad"