Cómo dar el salto y llegar a las grandes tiendas de retail

Jean Poccard, socio fundador de CON_E, describe el avance de los emprendedores en el sector retail y por qué es vital la innovación constante

La revolución de los emprendedores llegó para quedarse. Hacer la diferencia en el mundo, favoreciendo a la sociedad y al medio ambiente es un fenómeno cada vez más evidente especialmente en la industria de cosméticos y cuidado personal. Los desafíos que hay por delante son grandes y ambiciosos.

Esos desafíos son tanto internos como externos. Los internos tienen que ver con tener una historia única para contar genuina y productos atractivos; poder desarrollar un pipeline de innovación y sostenerlo en el tiempo, encontrar la forma más eficiente, original y exitosa de comunicar; alcanzar niveles de inversión atractivos como para lograr escalabilidad y también sostener comunicacionalmente a la marca.

En cambio, los externos hacen referencia al animarse a competir contra los gigantes globales con el poder que sostienen en el retail y principalmente el hecho de lograr que las propuestas de esos emprendedores sean escuchadas para luego ser incorporadas o no.

Para poder cumplir con los objetivos es importante definir quiénes serán los partners estratégicos y armar un equipo que permita construir una compañía sólida, porque nadie lo logra de forma solitaria.

Ya lo dice el dicho, "la unión hace la fuerza" y ahí también surge uno de los puntos más importantes también que hay que tener en cuenta: contar con buenas fuentes de financiamiento.

Si se logran resolver los desafíos internos estamos yendo por buen camino para tener con qué enfrentarnos a los externos. Y una vez que la marca está lista, empieza la carrera.

Hoy en día, basados en las nuevas necesidades de los clientes, los retailers buscan dejar de hacer foco sólo en compañías que hacen rico a los más ricos y/o compañías que no son cercanas y mantienen una comunicación muy lejana y fría.

Así mismo hay un cambio de hábito en el consumidor final en qué tipo de marcas eligen. Una de las variables más importantes en la decisión de compra es el impacto social y/o ambiental que esa decisión genera y eso es algo que el retail de a poco está empezando a incorporar.

De todas maneras, si bien el consumidor hoy es mucho más consciente que antes, no implica que los retailers se tengan que quedar con las marcas "naturales" o "sociales". Aún no existe ese consumidor extremista real. Puede llegar a decirlo, pero no a consumirlo.

Darle al cliente la posibilidad de elegir otro tipo de marcas donde los valores de sus fundadores están integrados a productos innovadores, tiene que ser hoy una opción indiscutida.

La innovación es otra de las piezas claves para el retail. Y esa innovación tiene que venir de las marcas. Si no hay innovación, no hay negocio. Las marcas tienen que tener un compromiso por generar un plan de desarrollo donde la innovación sea su columna vertebral. Esa es la única manera de sostenerse en el tiempo.

Esto es un poco de lo que hacemos en Bliss a través de nuestra nueva unidad de negocios a la que llamamos "CON_E".

CON_E fue creado especialmente para emprendedores de belleza y cuidado personal que necesitan dar el salto, a través de las historias de quienes están detrás de estos emprendimientos. Es además un puente entre esos emprendedores y los consumidores finales de forma masiva que se da por medio del retail.

Es momento de romper el cordón, de crecer, de llevar la Pyme al siguiente nivel. De animarse a codearse con las grandes marcas y de llegar cada vez a más hogares. ¿Qué emprendedor no sueña con ver su marca en el canal B2B? y ¿qué retail no quisiera incorporar marcas de triple impacto con una historia real detrás a su oferta?

*Por Jean Poccard, socio fundador de CON_E