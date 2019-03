HTC lanzará su nuevo casco de realidad virtual Vive Focus Plus a u$s799

HTC ha anunciado que el Vive Focus Plus, un nuevo auricular de realidad virtual que se presentó el mes pasado, se lanzará el 15 de abril por u$s 799.

El Vive Focus Plus es un casco autónomo de realidad virtual con controladores de movimiento con seguimiento completo, que sigue la línea del Vive Focus de HTC, que posee especificaciones similares pero con opciones de seguimiento más limitadas. Es ligeramente parecido al Oculus Quest, próximo a salir, pero en lugar de apuntar a una audiencia de masiva de gamers, HTC diseñó el Vive Focus Plus para clientes empresariales.

HTC permitirá a los visitantes de su conferencia Vive Ecosystem probar 15 aplicaciones diferentes para Vive Focus Plus, incluyendo al menos un juego: una experiencia de "Paintball VR" en la que el casco se combina con un chaleco háptico. Sin embargo, la compañía describe el sistema como algo apuntado a usuarios empresariales, que podrán comprarlo en 25 mercados con soporte para 19 idiomas.

El Vive Focus Plus, al igual que el Vive Focus original, está basado en el procesador Snapdragon 835 de Qualcomm. Su pantalla ofrece 1440 x 1600 píxeles por ojo, a la par del Oculus Quest y otros cascos más nuevos, aunque es más modesto que el HP Reverb. Vive Focus y Focus Plus usan cámaras integradas para el seguimiento corporal, por lo que no hay cables o cámaras externas. Medios que probaron el casco no tuvieron una buena experiencia con el sistema de rastreo del Vive Focus Plus, que fue inestable y poco fiable durante una demostración, pero según estos podría haber sido por haberlos probado en una feria comercial abarrotada de gente.

El Focus original se lanzó con un controlador similar a un control remoto con un pequeño rango de movimiento. El Focus Plus viene con un par de controladores que se rastrean a través de las cámaras internas, similar al sistema del Oculus Quest. Los controladores agregan un costo al precio original de u$s 599, que ya cuesta más que muchos cascos (El Oculus Quest, por ejemplo, costará u$s 399). Pero el foco de HTC seguirá siendo el uso empresarial.