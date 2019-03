Te mantiene alerta: Tesla agrega una advertencia al piloto automático para frenar en los semáforos en rojo

El vehículo le avisará a los conductores cuando estén a punto de pasar y la señal no ha cambiado a verde. El objetivo es tener vehículos más seguros

Tesla comenzó a desplegar una nueva función para el piloto automático llamada Advertencia de luz de parada de autosteer, que se incluye en la última actualización del software del vehículo.

La función se activa cuando se usa la función Autoclave automático. Así, los conductores recibirán una advertencia si están a punto de pasar un semáforo en rojo.



La compañía dice que la nueva característica de seguridad está diseñada para ayudar a mejorar la conducción segura alrededor de los semáforos y se está implementando en una nueva actualización de software, 2019.8.3.

La notificación aparece para los controladores que usan el Autoclave automático, y si conducen lo suficientemente rápido como para que puedan pasar una luz roja.

Te puede interesar ¿Bitcoin en vez de pesos?: la recomendación a Macri que podría convertirse en realidad

La función no aplicará los frenos del automóvil, pero proporcionará una señal visual y audible que le permitirá al conductor saber que debe reanudar el control del automóvil y disminuir la velocidad de inmediato.



La función funciona mediante el uso de la información que Tesla acumuló en sus datos cartográficos para confirmar la presencia de un semáforo donde se espera que esté, así como el sistema de cámara del automóvil, que ha sido entrenado para reconocer las luces rojas.

También será seguida por otra característica que reconocerá los semáforos y las señales de paro más adelante este año.

La función está disponible para los automóviles de EE.UU. con los paquetes de Piloto automático y Auto-manejo completo fabricados después de 2016.

Sin embargo, el sistema no funcionará en todos los semáforos en los EE.UU., pero Tesla dice que el sistema debería mejorar con el tiempo.