WhatsApp Plus: qué es un APK y cuáles son los riesgos de descargarlo

La aplicación no oficial del mensajero incorpora algunas novedades que no están incluidas en la versión original. Pero instalarla tiene riesgos

Un APK (Android Application Package) es un paquete de instalación que contiene los datos de una aplicación y para abrirlos no hace falta más que pulsar sobre ellos. El más famoso de este grupo de programas es WhatsApp Plus, versión no oficial de la app de mensajería.

Instalar un APK es tan sencillo como irte a Google Play Store y descargarte la aplicación que quieras. Aunque Google no nos muestre el formato, no estás descargando más que un instalador de la aplicación que vas a ejecutar.

Pero instalar APKs demanda tener activados los orígenes desconocidos. Esto también implica un riesgo para la seguridad del dispositivo.

Los peligros que implica instalar un APK

Hay muchas aplicaciones en Android que no están en Google Play, y que por lo tanto tenemos que descargar desde otras fuentes, muchas veces no muy fiables.

Que un archivo no haya pasado los controles de Google no significa que sea malicioso, pero tiene más probabilidades de serlo.

Por tal motivo, se debe recurrir solamente a fuentes de descarga confiables.

La aplicación no oficial del mensajero incorpora algunas novedades

Los riesgos de instalar un APK en Android son muchos, pero principalmente pueden pasar dos cosas: infectar nuestro dispositivo con malware, o sufrir una estafa de mensajes premium.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Descargar WhatsApp Plus en 2022 se está convirtiendo en una costumbre para todos aquellos usuarios de Android, a continuación los sitios más confiables para descargar la APK:

Malavida

APKPost

iDescargar

Debe recordarse que WhatApp Plus es una aplicación no oficial y por lo tanto hay que tomar todos los recaudos para evitar obtener un programa que contenga archivos fraudulentos.