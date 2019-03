Renunciar a tu empleo: cuáles son las principales razones esgrimidas para tomar tal decisión

La "insatisfacción salarial" y la "falta de oportunidad de crecimiento dentro de la empresa" lideraron las causas que los consultados alegaron para hacerlo

¿Qué lleva a la gente a renunciar a su empleo?

No es una decisión fácil. Sin embargo, muchos profesionales deciden por propia voluntad abandonar su puesto de trabajo para migrar a otra empresa o para lanzarse a la búsqueda de nuevas oportunidades.

¿Pero qué los lleva a hacerlo? Indagar sobre las motivaciones por las cuales las personas renuncian a su trabajo es un insumo importante para las empresas, ya que esto les permite determinar políticas de contención y estímulo o corregir las existentes para no perder profesionales capaces.

Sobre la base de esta consideración, la plataforma Love Mondays encuestó, entre el 11 de febrero y el 8 de marzo de 2019, a más de 600 trabajadores de la Argentina y México y armó un ranking de motivaciones que en ambos países llevaron a profesionales a dejar sus puestos.

Con porcentajes bastante similares, el sondeo dejó como resultado que la "insatisfacción salarial" y la "falta de oportunidad de crecimiento dentro de la empresa" lideraron las causas que los consultados alegaron para tomar la decisión.

En el caso de los trabajadores argentinos, afirmaron en un 24.9% que el principal motivo se centra en la cuestión salarial, mientras que en un 19.4% contestaron que lo hacían por la "falta de oportunidad de crecimiento". En México, un 24.3% de los trabajadores destacó la insatisfacción con la remuneración, mientras que un 22.8% señaló la falta de perspectiva de ascenso en la compañía.

"Mal ambiente de trabajo" es la tercera causa de abandono del puesto para trabajadores en ambos países, seguido de cerca por "Exceso de trabajo / baja calidad de vida" y "No me sentía valorado". "El trabajo no tenía mucho que ver con mi propósito de vida", "mala dirección o gestión" y "no me entusiasmaba ningún desafío" también fueron razones citadas.

"Los resultados que hemos obtenido con este relevamiento nos confirman que las personas incluyen muchas más cosas que el salario a la hora de valorar un espacio laboral. Los profesionales ven como un plus que en el espacio laboral imperen señales claras y sobre todo sanas sobre cómo lograr ascender y crecer", explica Dave Curran, COO y cofundador de Love Mondays.

Argentina

¿Cuál fue el motivo principal que le llevó a pedir dimisión de su empleo?

?-? Insatisfacción salarial: 24.9%

?-? Falta de oportunidad de crecimiento dentro de la empresa: 19.4%

?-? Mal ambiente de trabajo: 11.6%

?-? Exceso de trabajo / baja calidad de vida: 11.2%

?-? No me sentía valorado: 11.2%

?-? El trabajo no tenía mucho que ver con mi propósito de vida: 8.7%

?-? Mala dirección o gestión: 8.3%

?-? No me entusiasmaba ningún desafío 4.7%

México

¿Cuál fue el motivo principal que le llevó a pedir dimisión de su empleo?

?-? Insatisfacción salarial: 24.3%

?-? Falta de oportunidad de crecimiento dentro de la empresa: 22.8%

?-? Mal ambiente de trabajo: 13.1%

?-? Exceso de trabajo / baja calidad de vida: 10%

?-? No me sentía valorado: 9.7%

?-? Mala dirección o gestión: 8.5%

?-? El trabajo no tenía mucho que ver con mi propósito de vida: 7%

?-? No me entusiasmaba ningún desafío: 4.6%