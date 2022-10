Vuelven a caer las acciones de Twitter: qué fue lo que pasó esta vez

Esta vez no fue Elon Musk con alguna declaración o un impetuoso tuit que hizo que las acciones de Twitter cayeran, sino que otro factor entró en juego

Funcionarios de la administración de Biden están discutiendo si Estados Unidos debería someter algunas de las empresas de Elon Musk a las revisiones de seguridad nacional, incluido el acuerdo para Twitter Inc., indicó Bloomberg.

Estas declaraciones hicieron que las acciones de Twitter cayeran un 5,1% cuando el mercado abrió en Nueva York el viernes.

El panel interagencial, conocido como CFIUS y supervisado por el Departamento del Tesoro, revisa las adquisiciones de empresas estadounidenses por compradores extranjeros. No está claro si una revisión de CFIUS, que implicaría evaluaciones de los Departamentos de Estado, Defensa y Seguridad Nacional, entre otros, ofrecería al gobierno una forma legal de realizar una revisión, dijeron las personas.

Twitter también enfrenta informes de que Musk tiene como objetivo destripar su fuerza laboral como parte de su adquisición. El Washington Post informó que el plan de Musk para Twitter implica cortar a su personal en un 75% en cuestión de meses. Bloomberg News confirmó que se informó a los posibles inversores del plan de recortes, junto con un esfuerzo por duplicar los ingresos dentro de tres años.

Un elemento del acuerdo de Twitter de u$s 44 mil millones que podría desencadenar una revisión de CFIUS es la presencia de inversores extranjeros en el consorcio de Musk. El grupo incluye al Príncipe Alwaleed Bin Talal de Arabia Saudita, Binance Holdings Ltd., un intercambio de activos digitales fundado y dirigido por un nativo chino y el Fondo Soberano de Riqueza de Qatar.

Un portavoz del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que CFIUS no comenta públicamente sobre ninguna transacción que pueda o no estar bajo revisión. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que no pueden hablar por CFIUS. En cuanto a la Casa Blanca, "no conocemos ninguna discusión", dijo la portavoz Adrienne Watson a Bloomberg.

Uno de los últimos poste de Elon Musk sobre Twitter

"Hace mucho tiempo que Twitter debería enfrentar reducciones de costos debido a la falta de crecimiento", comentó Dan Ives, de Wedbush.

Pero para el analista, despedir a tres cuartos de la plantilla sería "demasiado agresivo" y perjudicaría a la empresa.

Twitter también acusó el golpe de los resultados de la red social Snapchat publicados el jueves para su tercer trimestre, indicó Ámbito.