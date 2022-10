Mundial Qatar 2022: ¿Cómo se mueve el comercio electrónico durante la competencia?

Pablo Veliz, CEO de VNS, expertos en Shopify. describe la importancia que posee para todas las marcas la posibilidad de sumarse al esperado evento

Se acerca la fecha del inicio del Mundial Qatar 2022 despertando emociones, pasiones y actitudes que las personas no experimentan muchas veces en su día a día y que les da ese sentido de pertenencia a una bandera, un cuadro o a un momento que comparte con otros.

Según los datos de la audiencia registrada para la cobertura oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018, un total combinado de 3572 millones de espectadores -más de la mitad de la población mundial de más de cuatro años- sintonizó la emisión de la mejor competición de fútbol del mundo.

Y en ese espacio es donde las marcas quieren y deben estar. Este mundial no va a ser diferente y es un espacio muy prestigioso para las grandes marcas por su visibilidad en todo el mundo y para las marcas locales que se suman desde sus lugares al tren del mundial.

Y a medida que nos acercamos a noviembre la incorporación de patrocinadores va en aumento, nadie quiere quedarse afuera.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas van a mirar los partidos desde sus casas es cuando aprovechan las ofertas para cambiar ciertos electrodomésticos o renovar indumentaria.

Es una gran oportunidad para potenciar el ecommerce de una marca, por la comodidad que implica poder comprar en un solo click todo el abanico de productos que se le ofrece en las tiendas online.

De acuerdo con "What fans want: the 2022 world football report" ("Qué quieren los fanáticos: el reporte mundial de fútbol 2022") de Nielsen, la industria de bebidas no alcohólicas es la que lidera todas las categorías de marcas que patrocinan la Copa Mundial, por encima del turismo y de las firmas de artículos deportivos.

Es una gran oportunidad para que las marcas estén presentes, ya que la fiebre del mundial va a seguir escalando a medida que nos acercamos a la fecha de inicio. Y sin importar el tamaño de la marca se pueden subir a esta tendencia.

Algunos datos a tener en cuenta

Durante esta época la mayoría de las compras estarán destinadas a algún producto relacionado al mundial

Se comienzan a realizar búsquedas de productos de a tres a un mes antes del mundial

Según la empresa Euroamericas Sport Marketing la camiseta de Argentina es la segunda más vendida, con un promedio de un millón 850 mil, después de la camiseta de España

Si bien el mundial está relacionado directamente con las marcas deportivas, también hay una relación con la tecnología, la comida y la bebida.

Y las marcas lo pueden aprovechar para posicionarse en la mente del público para poder aumentar sus ventas.

Es necesario que se piense en diferentes estrategias para poder escalar durante ese tiempo y una de las formas es planteando un plan de marketing promocional para llamar la atención del consumidor.

Pero con esto no basta, hay que tener preparado el ecommerce para que soporte el tráfico, usando la regla de los 5 segundos, la cual indica el tiempo que los clientes están dentro del sitio buscando lo que quieren comprar.

De caso contrario, se pierden ventas. Hay que ser muy creativos, muchas marcas pueden generar productos para estar presentes en el tema durante todo momento. Si queremos tener éxito hay que acompañar el plan dentro de la estrategia de marca y comunicacional.

*Por Pablo Veliz, CEO de VNS, expertos en Shopify