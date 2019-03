Más problemas para Facebook: descubren que almacenaba millones de contraseñas de usuarios sin encriptar

Según la empresa, estas contraseñas nunca fueron visibles para nadie fuera de la misma, dando a entender que estuvieron al alcance de los empleados

Las contraseñas de cientos de millones de usuarios de Facebook estuvieron almacenadas durante años en texto plano (sin encriptación) en los servidores de la empresa, informó la red social, aunque aseguró que no hay evidencia de que alguien haya abusado de ellas.

La compañía señaló que "estas contraseñas nunca fueron visibles para nadie fuera de Facebook", dando a entender que estuvieron al alcance de los empleados de la empresa que tienen vinculación con los servidores, una cantidad de trabajadores estimada en más de 20 mil según el especialista en ciberseguridad Brian Krebs.

La red social detalló a través de un comunicado publicado en su web corporativa que las contraseñas en cuestión pertenecen a "cientos de millones de usuarios de Facebook Lite, a decenas de millones de otros usuarios de Facebook y a decenas de miles de usuarios de Instagram".

Este "problema" fue descubierto en enero, durante una revisión de seguridad que "llamó la atención" porque los sistemas de la plataforma "están diseñados para enmascarar contraseñas utilizando técnicas que las hacen ilegibles", describió.

"Hemos solucionado estos problemas y, como medida de precaución, notificaremos a todas las personas cuyas contraseñas que hemos encontrado se almacenaron de esta manera", afirmó Pedro Canahuati, vicepresidente de Ingeniería, Seguridad y Privacidad de Facebook.

Una fuente de la empresa citada de forma anónima en un artículo de Brian Krebs publicado hoy aseguró que las contraseñas comprometidas son entre 200 y 600 millones, que alrededor de 20.000 empleados tienen permisos para buscarlas y que las contraseñas en cuestión se almacenaban en texto plano desde 2012.