¿Lo sabías?: ahora se podrá combinar vídeos, imágenes y GIFs en un solo "tuit"

Cada día,son más las redes sociales que agregan nuevas funciones para los usuarios.

Y es que la red social del pajarito llegó con un nuevo formato de publicaciones mixtas en la que se podrá combinar vídeos, imágenes y GIFs en un solo "tuit".

Dicha función se lanzó para usuarios de iOS y Android.

Por el momento, la red permitía únicamente redactar un tuit de hasta 280 caracteres e incluir hasta cuatro fotos, un archivo de FIG o un vídeo.

En cambio, el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi alertó hace unos meses que la compañía trabajaba en una nueva funcionalidad que permitía incluir diferentes tipos de archivos y publicarlos en un mismo tuit.

Poco tiempo después, la compañía confirmó en un comunicado que inició pruebas en las que los usuarios podrían realizar publicaciones mixtas con diferentes formatos multimedia.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI — Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022