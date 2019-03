Apple sorprende: sin anuncio ni evento, lanzó dos nuevos iPad

La firma de Cupertino presentó dos nuevas variantes de sus tabletas, equipadas con mejores especificaciones de hardware y compatibilidad con lápiz

De forma sorpresiva, Apple anunció este lunes dos nuevos iPads que se sumarán al portfolio presentado en 2018.

En rigor, se trata de un nuevo iPad Air de 10,5 pulgadas, que promete un rendimiento hasta un 70% superior a su antecesor gracias al chip A12 Bionic; y un iPad Mini de 7.9 pulgadas que ostentará el mismo hardware que su "hermano mayor".

Un aspecto interesante del Air es su pantalla un 20 por ciento más grande que la generación anterior, compatible con la primera generación del Apple Pencil. Esto lo hace, en teoría, más apto para actividades productivas, un segmento en el que la firma de Cupertino lucha para desplazar a las notebooks.

Los dos nuevos iPads tienen una pantalla laminada que acerca el cristal de la superficie para mejorar la visibilidad, pero en términos generales este aspecto no muestra demasiadas diferencias con modelos anteriores.

Te puede interesar Macri presentó el Boleto Inmobiliario Electrónico

Tanto el nuevo iPad Mini como el iPad Air llegarán al mercado en plateado, gris espacial y dorado, con opciones de almacenamiento de 64GB y 256GB.

El iPad Mini comienza en u$s 399 para el modelo WiFi, mientras que versión que incluye 4G costará u$s 529. El iPad Air 10,5 pulgadas comienza en u$s 499 (WiFi), y llega a u$s 629 en su variante WiFi + 4G.

El hecho de que Apple haya elegido lanzar sus nuevos iPad con tan poca fanfarria dice mucho sobre sus planes para su próximo evento de prensa, que se llevará a cabo en su sede de Cupertino.

El 25 de marzo, se espera que la compañía anuncie sus nuevos servicios de transmisión de video y noticias, dos de los productos más esperados por los accionistas en 2019, ya que la estrategia se centra ahora en fortalecer su negocio del área de servicios.