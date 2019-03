Mirá las decisiones que ya dejaron de tomar los humanos y quedaron en manos de la inteligencia artificial

Los algoritmos ya son responsables de importantes decisiones en el sistema criminal, en departamentos de recursos humanos y en fijación de precios

Los algoritmos están moldeando la realidad muchísimo más allá de las redes sociales según afirma un estudio publicado por el Journal of the Association for Information Systems y elaborado por profesores de la Universidad de Hull (Reino Unido) y la Virginia Commonwealth University (EE UU).

El estudio llamado "Cuando que los humanos usen artefactos de tecnologías de información se convierte en la tecnología usando al artefacto humano" explora los efectos cada vez más profundos que la tecnología algorítmica tiene en la actualidad.

Inversión de roles

El profesor británico Dionysios S. Demetis, uno de los autores del paper, afirma que el estudio les permitió concluir que "con el tiempo, los roles de la tecnología de la información y los seres humanos se han invertido".

Según Demetis, en el pasado utilizábamos la tecnología como herramienta, pero el avance de la misma ha sido tal que es ésta la que actualmente nos usa e incluso nos controla. Según el investigador los humanos no estamos "aislados de las decisiones que las máquinas están tomando por nosotros, sino profundamente afectados por ellas".

Para ejemplificar sobre estas cuestiones se mencionaron los casos de Amazon y sus algoritmos fijadores de precios (y que existen en casi todos los portales de ecommerce), de los que una investigación reciente descubrió que al seguir patrones colusorios, actúan de forma automática en perjuicio de los consumidores y no a favor.

En la ley, la inteligencia artificial reemplazó a los analistas legales, lo que puede significar que la defensa de un caso pueda depender en parte de los algoritmos. Asimismo, el estudio afirma que los algoritmos que ayudan a predecir futuros delincuentes y la decisión de obtener o no una libertad condicional están sesgados.

Muchos currículums han sido filtrados por algoritmos, por lo que el futuro laboral de muchas personas está en manos de estos sistemas al evitar que los reclutadores echen un vistazo a otros candidatos posibles. La investigación demostró que en Amazon un algoritmo de currículums mostró sesgos de contratación.

Demetis afirmó que "en noticias, lo que se conoce como análisis de sentimiento automatizado analiza opiniones positivas y negativas acerca de las compañías basadas en diferentes fuentes web. A su vez, estos están siendo utilizados por algoritmos comerciales que toman decisiones financieras automatizadas, sin que los humanos tengan que leer las noticias".

En los mercados de divisas el 85% de las transacciones ya son realizadas por algoritmos, algo que los mercados financieros aprecian cada día más. El investigador afirmó que esto ocurre porque "a lo largo de los años, las personas que dirigían el sistema de comercio habían llegado a ver las decisiones humanas como un obstáculo para la eficiencia del mercado".

Demetis concluye en su análisis que "a medida que las decisiones humanas son sustituidas por otras algorítmicas, y nos convertimos en herramientas cuyas vidas son moldeadas por máquinas y sus consecuencias no deseadas, nos estamos preparando para la dominación tecnológica".