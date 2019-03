Game on! El arte en juego es la única exhibición en Argentina en explorar las relaciones entre arte, videojuegos y sociedad

Esta nueva edición tendrá lugar entre el 22 y 30 de noviembre, en el Centro Cultural San Martín dentro de #NoviembreElectrónico, el evento insigne de Buenos Aires que invita al diálogo entre artes electrónicas y cultura digital, que ha reunido a más de 110.000 participantes en sus ediciones anteriores.

La exhibición explora las lógicas del dispositivo videojuego: lo deconstruye, cuestiona y reformula. Cada edición está integrada por una selección de piezas que oscilan entre las categorías de non-games, juegos experimentales, serious games y art games.

Se presentan también instalaciones lúdicas interactivas que indagan en los cruces de interactividad y juego. Y por supuesto controles alternativos que proponen nuevos modos de juego. No puede faltar el ámbito de las experiencias en realidad virtual que exploran los límites de la narratividad e interactividad. El objetivo es navegar por los distintos formatos que el videojuego puede adoptar hoy cuando decide adoptar un tono experimental y artístico.

En esta ocasión y como parte de la celebración de su décimo aniversario Game On! presenta la primera edición de GAIA, un think tank dedicado a la comunidad internacional de game art (curadores, productores y gestores de comunidad especializados en videojuegos y cultura) GAIA es una co-producción de Game On! y GAIN.

Los interesados en presentar propuestas para ser parte de la nueva edición de Game on! El arte en juego deben completar el formulario antes del 30 de abril: Formulario

* Más información: www.gameonxp.com