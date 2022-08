Suspendieron el lanzamiento del cohete Artemis por una falla en el motor

El cohete iba a ser lanzando esta mañana pero la NASA informó que tuvieron que cancelar el despegue por inconvenientes técnicos

El lanzamiento del cohete Artemis 1 de la NASA, que estaba previsto para hoy a la mañana tuvo que ser cancelado a horas del despegue.

Artemis 1, generaba gran expectativa por ser el inicio de las misiones complejas que desembocarían a una nueva fase para volver a la luna.

La base desde donde saldría es Cabo Cañaveral (Florida), el mismo desde el que despegaron las misiones del programa Apolo que enviaron personas a la Luna entre 1969 y 1972.

Sin embargo, tras varios problemas técnicos, uno de los cuales ha resultado imposible de resolver a tiempo, la NASA suspendió el lanzamiento.

De esta manera, el plan de la agencia espacial estadounidense sigue siendo que la misión arranque a inicios de septiembre.

No obstante, deberán pasar algunos años hasta que se puede volver a ver caminando sobre el satélite de la Tierra.

El lanzamiento se suspendió por problemas técnicos

Problemas de motores

"No lanzamos hasta que todo esté bien", comunicó Bill Nelson, administrador de la NASA, quien se refirió a problemas durante la "purga" de uno de los motores.

Durante este proceso de "purga", el hidrógeno circula por los motores con el fin de acondicionarlos para el lanzamiento.

Uno de los motores, en concreto el número tres (de cuatro), ocasionó problemas y no ha logrado enfriarse hasta una temperatura que los ingenieros consideraran aceptable.

"Lo arreglarán y después volaremos", explicó Nelson, quien recalcó que posponer misiones de esta complejidad es algo común y entraba dentro de lo esperable.

Según Derrol Nail, portavoz durante la retransmisión en directo, mientras se iban sucediendo los retrasos, los ingenieros se toparon con un problema técnico "especialmente complicado" en uno de los cuatro motores del cohete.

Artemis deberá espera hasta el vienes para su lanzamiento

Cuando será el lanzamiento

La siguiente ventana de lanzamiento planeada sería para este viernes, pero los ingenieros aún deben solucionar el problema.

El equipo de lanzamiento mantiene el cohete en su configuración actual para poder continuar evaluando el inconveniente.

La misión Artemis I sin tripulación incluye el Space Launch System Rocket y la nave espacial Orion.

Y aunque no hay tripulación humana a bordo de la misión, es el primer paso del programa Artemis, que tiene como objetivo regresar a los humanos a la Luna y finalmente aterrizarlos en Marte.

La nave espacial Orion entrará en una órbita retrógrada distante de la Luna y viajará 64.000 kilómetros (40.000 millas) más, yendo más lejos que cualquier nave espacial destinada a transportar humanos.

Las tripulaciones viajarán a bordo de Artemis II en una trayectoria similar en 2024, y la primera mujer y el próximo hombre en aterrizar en la Luna están programados para llegar al polo sur lunar a fines de 2025 en la misión Artemis III.

La agencia compartirá vistas en vivo, así como cobertura en inglés y español antes, durante y después del lanzamiento de Artemis I en su sitio web y en NASA TV.

La transmisión comenzará a las 12 a.m. ET cuando se cargue el propulsor superfrío en el cohete SLS.

Se espera que como parte del programa haya apariciones de las celebridades Jack Black, Chris Evans y Keke Palmer y las interpretaciones de "The Star-Spangled Banner" de Josh Groban y Herbie Hancock y "America the Beautiful" de The Philadelphia Orchestra y el violonchelista Yo-Yo Ma.