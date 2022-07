¿Dónde están?: tras bancarrota los ejecutivos de Three Arrow Capital desaparecieron sin dejar rastros

Three Arrow Capital salió a la palestra luego de su participación en el criptoinvierno, cuando se declaró en falta de pagos y una posterior bancarrota

Una de las empresas que fue tanto víctima como generadora del criptoinvierno fue el fondo de cobertura de criptografía, Three Arrow Capital. Declarado en bancarrota, ahora sus fundadores, Su Zhu y Kyle Davies, no pueden ser encontrados por ninguna parte.

Su aparición es fundamental ya que en el proceso de bancarrota y el tratar de restituir sus inversiones y bienes a los damnificados, se requere de su presencia y participación.

Antes de la debacle, Three Arrows Capital llegó a gestionar 10.000 millones de dólares en activos. Durante ese período de vacas gordas a Zhu hacía muchas apariciones públicas y compartir sus opiniones.

Pero ahora Adam Goldberg, el abogado encargado de la liquidación del fondo, ha comentado que que no sólo ya no los puede encontrar, sinoque mientras lo logró no mostraban signos de querer cooperar.

Fue por eso que el juez jefe Martin Glenn, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, ha dado permiso a los liquidadores para que citen a declarar a Zhu y Davies.

Zhu sólo ha reaparecido en Twitter para negar que no hayan cooperado. Según él, "nuestra buena fe para cooperar con los liquidadores se encontró con un cebo". Asimismo, el cofundador de Three Arrows Capital publicó dos cartas de su abogado. En una, aseguraba que tanto ellos como sus familias habían recibido "amenazas de violencia física". En la otra, dejaba patente su preocupación por la mala gestión que los liquidadores estaban realizando con los activos de su fondo de cobertura.

Algunos indicios indican que podrían estar en Dubái, o así lo cree FatManTerra, el seudónimo de un detective de criptomonedas que se hizo famoso tras el colapso de terra, quien dijo que "es muy probablemente estén ahí (en Dubái), aunque nadie está 100% seguro, ni siquiera los socios cercanos". Los Emiratos Árabes Unidos no tiene un tratado de extradición con EEUU, indicó El Economista ES.

Otro indicio es que Zhu puso en ventasu mansión de Singapur, y si se vende, que se transfieran los fondos a "una cuenta bancaria en Dubái", según señala FatManTerra y recoge Fortune.